L’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “F.Palizzi”, nell’ambito delle esperienze di alternanza scuola-lavoro, quest’anno, ha inserito la collaborazione con l’Associazione Ricoclaun, per l’organizzazione di eventi. Collaboreranno con l’associazione sei alunne delle classi quarte dell’indirizzo Turismo: Francesca Patrascu, Giorgia Crisanti, Roberta Galiè, Giulia Farina, Ilaria Zaccardi e Mara Pachioli. Esse hanno già tenuto un incontro con l’associazione il 3 aprile per conoscere e scoprire attività alle quali parteciperanno. L’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, nata nel 2004, si occupa di clownterapia in tutti i reparti dell’ospedale di Vasto, ma anche in alcuni reparti degli ospedali di Termoli, Lanciano e prossimamente Ortona. Il suo scopo è di rallegrare la giornata a bambini ed anziani malati. Per i 10 anni di attività l’associazione organizzerà una serie di eventi, che si concluderanno con il Festival del Sorriso Ricoclaun, nei giorni 10,11 e 12 luglio 2014. Per la realizzazione di tali progetti l’associazione ha creato nuove sinergie con il territorio e con le scuole.

Le alunne del corso Turismo dell’Istituto Tecnico Economico dovranno effettuare 120 ore di stage, guidate dalla Sig.ra Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione Ricoclaun. Si occuperanno di organizzare dei concorsi, il Concerto di Musica Classica che si terrà l’8 maggio presso il Teatro delle Figlie della Croce e il Festival Finale. Il ricavato finanzierà un progetto di Pet Therapy nella Pediatria dell’Ospedale di Vasto. Questa cooperazione ha entusiasmato tutti, dalle alunne al Dirigente Scolastico, Dott. Gaetano Fuiano, la responsabile del progetto alternanza scuola-lavoro, Prof.ssa Lucia Bumma, la tutor dell’indirizzo Turismo, Prof.ssa Rosaria Menna. Essi sono convinti che le ragazze svolgeranno i lavori a loro assegnati in maniera impeccabile. Grazie a questa collaborazione, l’associazione avrà l’opportunità di avere forza giovane, creativa e dinamica come staff dell’organizzazione, per le alunne sarà un’esperienza unica e significativa.

Fabrizio Scampoli