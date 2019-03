Si è concluso sabato 5 aprile a Fiano Romano il 3° Campionato Dao Qi di Kung Fu Sanda e Semisanda, Presente una buona fetta di atleti, tra cui i cinque dell’ Abruzzo e del Molise della Scuola di Kung Fu del maestro Carmine De Palma.

Quattro hanno conquistato il podio: medaglia d’oro per Lisa Fiore (Semisanda Kung Fu Panda), medaglia di bronzo per Angelo Zucaro, Csongor Jermendy e Riccardo D’Ercole (Semisanda Kung Fu Panda). Nessun piazzamento per Francesco D’Ambrosio.

E’ stata una competizione interessante ed entusiasmante, dove ogni atleta, ha cercato e voluto esprimersi al massimo, per portare il suo nome, la sua scuola e la sua regione suk gradino più alto. Gli atleti hanno dimostrato la loro bravura e determinazione tecnico-agonistica, anche se non tutti sono arrivati primi sul podio. L'importante è che ognuno abbia dato il meglio per raggiungere l’obbiettivo.

Ora la loro preparazione continuerà nei vari Centri (Vasto -Termoli - Petacciato ) in vista delle prossime gare previste per aprile e maggio.