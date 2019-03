Sono state ufficialmente diramate da mister Roberto Marcangeli le convocazioni per la Rappresentativa Abruzzese Juniores che prenderà parte al Torneo delle Regioni in programma in Friuli Venezia Giulia da domenica 13 aprile fino a sabato 19.

Dopo l’ultimo allenamento di mercoledì pomeriggio i giochi sembravano fatti, invece i ragazzi hanno dovuto attendere ancora qualche ora, i 20 selezionati sono infatti stati contattati nella serata di ieri, intorno alle 20.30 dopo che il mister ha verificato le condizioni dei giocatori impegnati nel turno infrasettimanale di Promozione. Restano a casa Di Sabatino del Francavilla, per un infortunio e Napolitani del Montorio.

Ci sono tutti i 6 ragazzi del Vastese convocati dal tecnico negli ultimi mesi, sono Cristian Stivaletta, Damiano Menna e Andrea D’Ottavio del Vasto Marina, che è anche la squadra più rappresentata con 3 atleti, Alessio D’Adamo della Vastese, Alessio Fizzani della Virtus Cupello e Riccardo Ramundo del San Salvo.

Oggi alle 15.00 a Francavilla ci sarà la cerimonia di presentazione di tutte le 6 rappresentative regionali (juniores, allievi, giovanissimi, femminile, calcio a 5 maschile, calcio a 5 femminile). Tra Giovanissimi e Allievi un solo convocato del Vastese, Marco Napoletano della Bacigalupo nei Giovanissimi. Fuori all’ultimo Alessio Alberico.

Ecco chi sono i ragazzi che rappresenteranno la nostra regione con la selezione juniores.

Nome e Cognome: Alessio D’Adamo

Anno di nascita: 1995

Ruolo: Centrocampista

Squadra: Vastese

Caratteristiche: Vastese doc, giocatore di rottura, supportato da un fisico da corazziere, tatticamente maturo, grinta da vendere e tanto fiato. Un passato di 3 anni nelle giovanili del Pescara e due anni da titolare in Eccellenza, prima nell’Altinrocca (28 presenze e 4 gol), poi, dall'estate del 2013, nella Vastese della quale è diventato un punto fisso, schierato da mister Lemme davanti alla difesa. Tra prima squadra e juniores ha realizzato 2 gol. All'occorrenza può fare anche il centrale difensivo, ruolo ricoperto nella juniores.

Nome e Cognome: Andrea D’Ottavio

Anno di nascita: 1996

Ruolo: Attaccante

Squadra: Vasto Marina

Caratteristiche: E’ la sorpresa del Vastese, vive a Liscia, scuola Bacigalupo da quest'anno al Vasto Marina. Sempre impegnato nelle amichevoli da mister Marcangeli. 12 le reti stagionali all'attivo. Prima punta forte fisicamente e di testa si muove molto in avanti, non aspetta la palla ma partecipa attivamente all'azione dando una mano ai compagni. Giocatore di grande prospettiva, l’anno di nascita lo rende uno dei ragazzi più appetibili della zona. Ha esordito quest’anno in Eccellenza con la prima squadra.

Nome e Cognome: Alessio Fizzani

Anno di nascita: 1995

Ruolo: Attaccante

Squadra: Virtus Cupello

Caratteristiche: Originario di Lentella, cresciuto nel vivaio del San Salvo è poi passato agli Allievi del Pescara. Arrivato questa estate alla Virtus Cupello. Centravanti longilineo ed elegante, con i piedi buoni, che vede la porta come pochi. Bravo a far salire la squadra cerca sempre di giocarla con i compagni. Ha alle spalle 7 presenze in D con il San Nicolò. Poco impegnato in prima squadra quest’anno, con la quale ha realizzato 2 reti, ha invece messo dentro 15 gol con la juniores. Può giocare anche attaccante esterno.

Nome e Cognome: Damiano Menna

Anno di nascita: 1995

Ruolo: Difensore

Squadra: Vasto Marina

Caratteristiche: Difensore di esperienza nonostante la giovane età, vive ad Atessa, inizia nella Val Di Sangro, da due anni titolare del Vasto Marina in Eccellenza. Con la juniores ha vinto un titolo regionale arrivando nell’ultima edizione ai quarti di finale nazionali. Attento nelle marcature, ha senso della posizione, corsa e un buon fisico. Può essere impiegato anche come terzino destro. Lo scorso anno lo aveva cercato il Teramo, poi anche per via di un infortunio non se ne fece più nulla. Questa estate può approdare definitivamente nelle categorie che contano.

Nome e Cognome: Riccardo Ramundo

Anno di nascita: 1995

Ruolo: Difensore

Squadra: San Salvo

Caratteristiche: Sansalvese cresciuto nel San Salvo, a parte la parentesi alla Virtus Cupello lo scorso anno in Promozone, dove ha vinto i play off. Ha già diverse presenze in Eccellenza. E' il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, carattere e personalità, in campo si fa sentire, può ricoprire tutti i ruoli in difesa e a centrocampo, in mezzo e sulle fasce. Bravo a calciare sia di destro che di sinistro. Si porta anche in avanti e nonostante la statura se la cava pure di testa, i suoi 5/6 gol a stagione li mette dentro sempre. Il tutto abbinato ad una tempra da combattente.

Nome e Cognome: Cristian Stivaletta

Anno di nascita: 1995

Ruolo: Centrocampista



Squadra: Vasto Marina

Caratteristiche: Il talento vastese è uno dei fiori all’occhiello della formazione di Marcangeli. Giocatore di qualità con alle spalle una stagione nelle giovanili della Virtus Lanciano. Può essere impiegato in mezzo al campo, davanti alla difesa o dietro le punte. Con il Vasto Marina da due anni in Eccellenza, a livello juniores ha vinto un titolo regionale arrivando nell’ultima edizione ai quarti di finale nazionali. Centrocampista dai piedi buoni che sa impostare e vede la porta, 18 le reti messe a segno in questa stagione, 13 con la juniores, 5 con la prima squadra. L’anno prossimo potrebbe giocare nelle categorie superiori.

I 20 convocati nella rappresentativa abruzzese juniores. Albertazzi Alessandro (Avezzano), Valerio Antonio (Avezzano), Iallonardi Marco (Castello 2000), Legnini Florian (Castiglione Val Fino), Di Sante Stefano (Cologna), Conte Alessandro (Francavilla), Torsellini Gianmarco (Miglianico), Maloku Besim (Pineto), Ferrara Kevin (River Casale), Cifaldi Tommaso (San Nicolò), Digifico (San Nicolò), Di Massimo Alessio (Sant'Omero Palmense), Ramundo Riccardo (San Salvo), Florindi Jacopo (Silvi), Meluso Felice (Torrese), D'Adamo Alessio (Vastese), D'Ottavio Andrea (Vasto Marina), Menna Damiano (Vasto Marina), Stivaletta Cristian (Vasto Marina), Fizzani Alessio (Virtus Cupello).

Probabile formazione. Nel 4-3-3 di Marcangeli uno tra D’Ottavio e Fizzani dovrebbe essere il centravanti con Torsellini del Miglianico e Maloku del Pineto a supporto. Menna dovrebbe giocare centrale di difesa con Legnini del Castiglione Val Fino o Ramundo del San Salvo, ma quest'ultimo è in grado di ricoprire molti ruoli e non è escluso che possa trovare spazio come terzino o come esterno alto, ruolo dove è già stato provato in passato. A centrocampo con Stivaletta dovrebbero esserci Iallonardi del Castello 2000 e D’Adamo. In porta andrà Ferrara del River Casale.

Il programma del torneo juniores. Qui il calendario del torneo Juniores. L'Abruzzo è nel girone D e scenderà in campo domenica 13, lunedì 14 e martedì 15, sempre alle 16.00, rispettivamente contro Liguria, i padroni di casa del Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Si qualificano ai quarti le prime di ogni girone più le 3 migliori seconde. Mercoledì riposo, poi giovedì, venerdì e sabato quarti, finali e semifinali.

Nella categoria Giovanissimi 1999-2000 è stato convocato per il Torneo delle Regioni il vastese Marco Napoletano, difensore della Bacigalupo. Protagonista anche l'altro vastese Alessio Alberico, attaccante e capocannoniere della Bacigalupo con 15 reti segnate in campionato, che non andrà in Friuli ma è stato costantemente seguito durante la stagione dal selezionatore della rappresentativa abruzzese, Silvano Crisante.

Entrambi i ragazzi sono nati nel 1999 e sono cresciuti nella scuola calcio della Bacigalupo, squadra con la quale giocano da quando avevano 5 anni.

Qui il calendario del torneo Giovanissimi.