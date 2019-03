Si rinnova a Vasto l'appuntamento con la festa della Sacra Spina, uno dei più sentiti dai Vastesi. Nel Venerdì che precede la Settimana Santa nella chiesa di Santa Maria maggiore sarà l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, a presiedere la solenne concelebrazione eucaristica, seguita dalla processione lungo le vie della città. Oltre al gran numero di fedeli parteciperanno le confraternite cittadine e quelle che giungeranno da fuori Vasto per rendere omaggio alla Sacra reliquia. Ad accompagnare il cammino della processione sarà la Schola Cantorum "Zaccardi", diretta dal maestro Luigi Di Tullio.

Lino Spadaccini in Secondo la tradizione cristiana - scrivein un articolo su blog Noi Vastesi - si vuole che la corona di Gesù Cristo sia stata recuperata da Luigi IX di Francia e poi da lui donata alla Cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Da questo oggetto, nel corso dei secoli, furono tolte numerose spine per essere donate a chiese e santuari. Le Sacre Spine sparse nel mondo sono davvero tante, alcune sono presenti anche in Abruzzo come a L’Aquila, Sulmona, Lanciano e naturalmente a Vasto. “Fra tutti i centri abruzzesi”, scriveva Padre Donatangelo Lupinetti nella pubblicazione La Sanda Passione (1967), “Vasto si distingue sia per la devozione alla S. Spina e sia per la maggiore garanzia di autenticità, data la documentazione storica che essa è in grado di offrire alla critica”.

La messa inizierà alle ore 18 nella chiesa di Santa Maria maggiore, a seguire la processione si snoderà lungo le vie del centro.