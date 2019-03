Il campionato di Promozione ha ufficialmente il suo vincitore, è il Borrello allenato dal vastese Donato Anzivino che nel turno infrasettimanale si impone 1-0 sul campo del Pratola con gol di Ligocki e festeggia con due giornate di anticipo, in virtù del pareggio della Val Di Sangro seconda a Sambuceto, ora staccata di 7 punti. La squadra del comune di 381 abitanti, giocherà il prossimo anno nell'Eccellenza abruzzese.

73 punti, 22 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte, 57 gol fatti (miglior attacco) e 22 subiti (seconda difesa). Questi i numeri della capolista.

Per l'ex giocatore dell'Ascoli l'ennesimo successo di una lunga carriera tra campo e panchina. Triplo salto di categoria consecutivo per la squadra che nella stagione 2011/12 militava in Seconda Categoria.

Dopo il ripescaggio dello scorso anno, quando il Borrello arrivò secondo in Prima Categoria, alle spalle del Real Tigre, perdendo però gli spareggi, arriva dunque un altro successo che proietta il team del presidente Petrolla e del direttore sportivo Tonino D'Orazio in Eccellenza.

Oltre al mister ci sono in squadra alcune conoscenze del calcio vastese come il portiere ex Pro Vasto Marconato, Di Giuseppe e i giovani Ercolano e Di Marco.

Niente da fare invece per il Real Tigre sconfitto 3-0 a Penne. I gialloneri restano al penultimo posto con un vantaggio di 4 lunghezze sull'ultima posizione. Partita mai in discussione, ospiti mai pericolosi, nessun tiro nello specchio della porta e una sola occasione a fine primo tempo con un colpo di testa di Luongo che finisce a lato. Penne avanti con il primo gol al 10' con Chorfene. Nel secondo gol difesa scoperta e diagonale vincente di Ciarcelluti al 37' e tris ancora con Ciarcelluti al 64' con una conclusione da fuori debole che però si insacca..

I risultati della 32esima giornata (15° di ritorno) del campionato di Promozione, girone B. Folgore Sambuceto-Val Di Sangro 1-1, Fossacesia-Castello 2000 1-0, Guardiagrele-Virtus Ortona 2-1, Lauretum-Torrese 0-3, Moscufo-Passo Cordone 0-1, Pacentro-Valle Del Foro 2-1, Penne-Real Tigre 3-0, Pratola-Borrello 0-1, Silvi-Castiglione Val Fino 0-0

La classifica. Borrello 73, Val Di Sangro 66, Torrese 64, Virtus Ortona 48, Folgore Sambuceto 47, Castiglione Val Fino 44, Passo Cordone 44, Castello 2000 43, Valle Del Foro 43, Guardiagrele 41, Penne 41, Silvi 41, Fossacesia 38, Moscufo 38, Lauretum 32, Pacentro 31, Real Tigre 29, Pratola 25

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 16.30. Borrello-Pacentro, Castello 2000-Pratola, Castiglione Val Fino-Guardiagrele, Folgore Sambuceto-Lauretum, Passo Cordone-Real Tigre, Torrese-Silvi, Val Di Sangro-Fossacesia, Valle Del Foro-Penne, Virtus Ortona-Moscufo