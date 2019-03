“Fate cose buone”. Nicola Carlesi amava ripetere spesso a colleghi e collaboratori questa frase. Che ora, a due mesi dalla sua scomparsa, è diventata una sorta di testamento morale, come è stato ripetuto questa mattina all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto nel corso della cerimonia di intitolazione dell’unità operativa di psichiatria alla sua memoria.

Primario, direttore del Dipartimento di salute mentale della Asl Lanciano Vasto Chieti e autentico pioniere della moderna psichiatria in Abruzzo, Carlesi è stato ricordato per il suo instancabile e qualificato impegno a sostegno di pazienti tra i più fragili e bisognosi d’aiuto. Sostenitore convinto dell’efficacia dei percorsi riabilitativi per la patologia psichiatrica, aveva investito molte energie per favorire il recupero delle abilità residue dei malati e il loro reinserimento nel tessuto sociale, oltre alla lotta contro lo stigma e il pregiudizio.

"Abbiamo voluto dare il nome di Carlesi al reparto che ha guidato – ha spiegato il direttore generale della Asl, Francesco Zavattaro – per dare un segno anche tangibile del ruolo e dell’importanza del lavoro svolto a Vasto e sull’intero territorio aziendale. Non dimenticheremo l’impegno che ha profuso per ridare dignità alla psichiatria nel settore pubblico nella nostra regione".

All’affollata cerimonia di questa mattina hanno preso parte tantissimi medici e personale del San Pio, numerose autorità e rappresentanti delle istituzioni e molti amici.

Nel corso della cerimonia, hanno voluto pronunciare parole di ricordo e nostalgia verso Nicola Carlesi diverse persone: la dottoressa Rosanna Florio, la deputata Maria Amato, che è anche primario di radiologia al San Pio, il direttore sanitario dell'ospedale di Vasto Lorenzo Russo, il nuovo primario di psichiatria Massimo Di Giannantonio, il consigliere regionale Giuseppe Tagliente, il sindaco di Vasto Luciano Lapenna.