Si compone pian piano il cartellone del Vasto Siren Festival, manifestazione che si svolgerà nell'estate 2014. Dopo il primo annuncio, quello del concerto della band The National per il 25 luglio, arriva un nuovo gruppo, per la serata del 26 luglio. Si tratta dei Mogwai, quintetto di Glasgow, composto da Dominic Aitchison (basso), Stuart Braithwaite (chitarra, voce), Martin Bulloch (batteria), Barry Burns (tastiera, computer, chitarra) e John Cummings (chitarra, computer), reduci dall’uscita del loro ultimo album Rave Tapes, uscito per Rock Action (Regno Unito ed Europa) e Sub Pop (USA) e registrato con Paul Savage al Castle Of Doom.

"Rave Tapes - spiega l'ufficio stampa- è l’ottavo album in studio i Mogwai ed il primo in studio dopo Hardcore Will Never Die, But You Will, del 2011. Il nuovo lavoro è una collezione di 10 brani in linea con l’irresistibile stile a cui la band ci ha abituato negli anni, in cui ritroviamo i loro tipici e particolarissimi suoni di chitarra e le affascinanti trame sonore pittoriche sostenute da ritmi sempre più elettronici.

Non che i Mogwai siano rimasti inattivi nel frattempo: l’album è stato seguito dal disco di remix A Wrenched Virile Lore e quest’anno la band scozzese ha composto la bellissima colonna sonora di Les Revenants, un lavoro particolare e innovativo al servizio della splendida serie TV prodotta da Channel 4 e Canal +. Da non dimenticare anche le più recenti esibizioni dal vivo, che hanno portato gli scozzesi a suonare per la prima volta Zidane: A 21st Century Portrait, al Manchester International Festival a Luglio. Quest’estate la band suonerà a Glastonbury e in molti altri prestigiosi festival".

Biglietti:

40 euro + d.p. venerdì 25 luglio

35 euro + d.p. Sabato 26 luglio

60 euro+d.p abbonamento venerdì e sabato

Prevendite disponibili:

www.ticketone.it - call center 892 101

www.vivaticket.it - call center 892.234