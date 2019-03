Oltre 600 ragazzi di Abruzzo e Molise arriveranno al Palace Hotel di Vasto il giorno 11 aprile 2014 dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Si tratta della quarta edizione del consueto evento di orientamento post diploma organizzato dalla BCC della Valle del Trigno.

Due le aree espositive, una dedicata all'orientamento universitario con la presenza di 17 atenei di tutta Italia, l'altra dedicata all'orientamento al lavoro con la presenza di numerosi enti e organizzazioni del territorio (agenzie del lavoro, centro per l'impiego, sportello europe direct, associazioni di categoria, forze dell'ordine).

All'interno dell'evento due workshop che vedranno, tra gli altri, l'intervento del prof. Marco Santarelli, ricercatore esperto in analisi delle reti, che proietterà in anteprima alcuni frammenti del suo programma scientifico che andrà in onda su sky a breve.

Altri interventi di Sergio Santoro, counseler professionale esperto di teatroarteterapia e Annalisa Michetti responsabile dello Sportello Europe Direct della Provincia di Chieti, saluto inziale del Presidente della BCC della Valle del Trigno, Nicola Valentini.