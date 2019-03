Incetta di premi a Verona, dove in contemporanea al Vinitaly si sta svolgendo Sol&Agrifood, per l'azienda La Selvotta di Vasto. L'olio prodotto dai fratelli Giovanni (nella foto con la figlia Ilaria al Sol d'Oro 2013) ed Elio Sputore ha conquistato tre riconoscimenti dalla Guida del Gambero Rosso: 3 foglie (il massimo) per l'Electum e per l'I-77 e il premio speciale 2014 per il miglior rapporto qualità/prezzo a livello nazionale sempre per il monocultivar I-77.

Inoltre per La Selvotta c'è anche la classificazione nella categoria "bottiglie sicure". "Si parla - spiega la guida del Gambero Rosso - di quelle in vetro scuro e con il tappo antirabbocco che, oltre a garantire contro le frodi, aiutano sia nel dosare l’olio che nel preservarlo dal contatto con l’ossigeno". Altro riconoscimento ricevuto a Verona è la Gran menzione al concorso Sol d'Oro 2014 per l'olio extra vergine d'oliva Electum nella categoria fruttato medio.

Questi riconoscimenti si aggiungono al 2º posto nello storico concorso "Ercole Olivario" con l'olio extra vergine DOP Colline teatine-vastese, prodotto dall'azienda dei fratelli Sputore. Riconoscimenti che confermano come il vastese sia sempre più un territorio dedicato alle produzioni di eccellenza in campo oleario e vinicolo, con aziende, per lo più a conduzione familiare, che si fanno onore in tutto il mondo con i loro prodotti.