Giornata positiva per il nuoto vastese ai Campionati Assoluti Primaverili di Riccione. Nella staffetta 4x200 del Team Nuoto Sport Management che ha conquistato la medaglia d'argento grandi protagonisti sono stati Nicolangelo Di Fabio e Fabien Marciano, scesi in vasca insieme ad un super big come Filippo Magnini e con Maurizio Mottola. Di Fabio, partito in prima frazione, ha avuto la possibilità di gareggiare anche per la qualificazione agli Europei Juniores, obiettivo centrato con il tempo di 1'48.85, a fronte dell'1'51.3 richiesto. Per Marciano il compito dell'ultima frazione, con il compito di fermare l'assalto all'argento da parte della staffetta del Centro Sportivo Esercito.

I quattro nuotatori del Team Nuoto SM hanno impiegato 7'19.99 per nuotare gli 800 metri della gara, più forti di loro solo quelli del Circolo Canottieri Aniene, vincitori con il tempo di 7'16.16. Per Di Fabio e Marciano, allievi del professor Domenico D'Adamo (anche se Marciano oggi si allena a Bologna dove si è trasferito per motivi di studio) la grande soddisfazione di salire sul podio nella manifestazione nazionale più importante.

Soddisfatto coach Domenico D'Adamo. "Di Fabio ha fatto la sua seconda prestazione di sempre sui 200 -ha detto l'allenatore a Zonalocale.it -. Considerando che siamo ancora ad aprile (quindi non ancora al top della condizione) sono davvero soddisfatto. Era negli obiettivi centrare queste due qualificazioni, anche se non era scontato. E siamo ancora all'inizio".