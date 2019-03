Oro e tempo che vale la qualificazione agli Europei in vasca di lunga di Berlino. Meglio di così non potevano iniziare i Campionati Assoluti Primaverili di Giulia De Ascentis. La nuotatrice vastese del Circolo Canottieri Aniene ha conquistato la vittoria nella finale dei 200 rana, bissando quello dello scorso anno, nuotando in 2'26.50, quasi un secondo in meno di quanto serviva per centrare la qualificazione alla manifestazione continentale. Alle sue spalle Elisa Celli (2'26.94) e la compagna di squadra Elisa Scarcella (2'28.94).

La qualificazione agli Europei, dopo la bella esperienza alla manifestazione in vasca corta di Herning, era l'obiettivo dichiarato alla vigilia da Giulia De Ascentis. Primo obiettivo centrato, quindi, con le altre gare della manifestazione tricolore che ora potranno essere affrontate con una grande serenità e consapevolezza nei propri mezzi.

Grande entusiasmo per Giulia De Ascentis, che taglia un altro importante traguardo in una carriera agonistica che negli ultimi due anni ha subito un'impennata verticale in termini di miglioramenti e successi. E, già da questi Assoluti, il bottino di medaglie potrà arricchirsi ulteriormente.