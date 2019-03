Complice la crisi, cresce l'importanza della formazione. L'obiettivo è incrociare un mercato del lavoro che sembra chiedere sempre più, ma offrire sempre meno. L'Acm, associazione di competenze multidisciplinari, a un anno dalla nascita, ci prova così: amplia il proprio ventaglio di corsi formativi e progetta una collaborazione con le scuole superiori, per accompagnare per mano gli studenti nel mondo del lavoro. E, essendo una onlus, presso le sedi di Vasto, Chieti e Pescara, offre servizi ai cittadini completamente gratuiti.

Le statistiche ufficiali parlano di 63mila persone in cerca di occupazione in Abruzzo, con 20 mila disoccupati/inoccupati solo nel chietino. Le difficoltà di inserimento nascono anche da una cattiva qualità dell’offerta formativa, e oggi più che mai, le aziende che vogliono rimanere sul mercato, sanno che la propria competitività dipende dalla qualità delle risorse umane impiegate. Oggi più che mai, però, per essere efficaci, gli interventi di formazione devono volare alto.

Acm è un'associazione senza fini di lucro, che progetta e eroga percorsi formativi e di tutela del lavoro coerenti con le richieste del mercato, assiste e promuove le attività imprenditoriali. Strategie di riduzione dei costi aziendali, Sicurezza, Energia e Ambiente, studi di fattibilità, corsi tecnici e specialistici, con la possibilità, per le aziende, di usufruire dei fondi Interprofessionali per formare gratuitamente i propri dipendenti. Servizi gratuiti di affiancamento e intermediazione nella ricerca del lavoro, a partire dalla compilazione dei curricula in formato europeo. L'associazione infatti, attraverso l'iscrizione all'albo informatico, è accreditata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e si pone come tramite tra ricerca e selezione del personale. Collaborando con le principali realtà aziendali e industriali della zona, ha sviluppato un sistema di monitoraggio di soddisfazione dei corsisti, utile per capire meglio quali sono le reali esigenze dei clienti.

“L'idea – ha affermato il presidente Carlo Viggiano - è nata da una grande passione condivisa tra poche persone provenienti dalle professionalità più disparate, e desiderose di trasmettere la propria esperienza alle nuove generazioni. Il team è composto da professionisti qualificati che dedicano molto del loro tempo all’autoformazione, nella convinzione che bisogna cogliere, proprio in momenti come questo, l’opportunità di erogare formazione e consulenza orientate all'apprendimento delle tecniche di riduzione dei costi. I feedback ricevuti finora sono molto incoraggianti: lo testimonia il rapporto di collaborazione che intratteniamo con Assindustria da oltre 10 anni”.