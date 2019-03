Speaking in the rain .

Scherziamo… chiaramente non eravamo fuori in giardino per il nostro aperitivo in inglese, ma domenica 24 marzo alle ore 18, nonostante la pioggia battente, siamo stati lieti di accogliere presso la sede del Centro di Formazione Matrix un cospicuo numero di persone attirate dall’evento Keep Calm & Spritz English.

L’aperitivo… in inglese ha rappresentato un’occasione per mostrare come l’ apprendimento di una nuova lingua non debba avvenire, necessariamente, in maniera passiva e noiosa.

I nostri ospiti, accolti dalla gentile Viviana, hanno visitato le aule del Centro di Formazione per poi spostarsi nell’area appositamente allestita per l’evento dove sono stati ricevuti da un buffet niente male, colorato, vivace ed invitante ma… attenzione: per essere serviti, occorre sapere come chiedere uno spritz al nostro barman che parla esclusivamente english… occorre saper ringraziare come dei veri Lord… occorre riconoscere gli ingredienti e, con l’aiuto di Paola e dei suoi divertenti giochi, ripetere con la giusta pronuncia.

Eh sì, è stato davvero carino guardare chi avevamo di fronte con curiosità e con la consapevolezza che, in fondo, facendo qualcosa di piacevole tutti insieme, stavamo anche imparando. Un modo piacevole di apprendere l’inglese.

La serata è proseguita intrattenendo gli invitati con tantissimi giochi, proposti dall’insegnante certificata EIF Paola Di Lello insieme al suo competente staff.

In un’atmosfera vivace e familiare, in cui anche le persone che non si conoscevano tra di loro non hanno impiegato molto a fare amicizia, sono stati abbattuti i filtri emotivi e nessuno sembrava preoccuparsi delle proprie lacune.

Gli ospiti hanno iniziato a giocare, divisi in due squadre, con gli insegnanti che mediavano le interazioni comunicando esclusivamente in lingua inglese.

Con l’immediata gratificazione data dal momento ludico, è nata la scoperta dei piaceri legati all’ acquisizione facilitata della lingua in un contesto informale, privo di inibizioni.

Di questa bellissima serata anche i bambini sono stati protagonisti.

Nella sala informatica, infatti, ad accoglierli c’era l’ esaminatore Certipass Cristiana ( Ente Internazionale Erogatore delle Competenze Digitali ) che, attraverso un percorso ad hoc, li ha indirizzati ad un uso corretto del computer, al fine di agevolare la trasformazione dell’ esperienza in competenza. Tutti i bambini, oggi, sono nativi digitali, ma non per questo sono consapevoli dei rischi connessi ad un uso improprio del computer. Insieme ai genitori, che si sono divertiti con loro, hanno colto l’ iniziativa con grande entusiasmo, tanto che alcuni piccoli studenti hanno intrapreso un percorso formativo attraverso cui giungeranno al conseguimento della certificazione informatica Eipass Junior.

Visto il successo dell’ evento, l’equipe del Centro di Formazione Matrix si propone di essere promotrice di altri momenti simili, con l’obiettivo di trasformare, nel tempo, tale pratica virtuosa in una piacevole consuetudine.

Il Centro di Formazione Matrix desidera stimolare una presa di coscienza che dia vita ad un nuovo e diverso modo di fare le cose. Un metodo nato dal connubio tra percorsi di istruzione e formazione qualificati e concreti e l’ acquisizione di nuove competenze mediante il metodo dell’approccio naturale.

Il Centro ha voluto elargire un servizio aggiuntivo accreditandosi come Centro di Orientamento ASNOR ed inserendo, nel proprio organico, formatori-orientatori, che si occupano di coadiuvare le persone a:

• sviluppare la capacità di analisi delle proprie risorse personali e comprendere le proprie aspirazioni professionali;

• conoscere e analizzare la situazione del mercato del lavoro nel territorio di riferimento, aggiornandosi sulle figure professionali emergenti e sui più concreti sbocchi professionali;

• imparare a ricercare attivamente lavoro;

• costruire consapevolmente il proprio progetto professionale.

Il Nostro Ente è aperto alla Cittadinanza. Ad accogliervi troverete Daviana, che vi supporterà nella creazione del Vostro Curriculum Vitae formato europeo: è a disposizione il martedì dalle 11:00 alle 13:00 e il giovedì dalle 16:00 alle 18:00.

Potrete prenotare il Vostro appuntamento di persona recandovi presso il Nostro ufficio in Piazzale F. Smargiassi, 10- 66054, Vasto (CH), oppure contattandoci telefonicamente al numero 0873.36.53.84 oppure al 324.09.45.074 e/o a mezzo mail all'indirizzo: unipegasovasto@hotmail.com





