Si conferma insidiosa la strada provinciale 181 Vasto-San Salvo. Ancora un'auto ribaltata, dopo gli analoghi episodi accaduti lo scorso anno. Oggi pomeriggio una Renault Clio è finita sottosopra e di traverso sulla carreggiata al chilometro tre, all'altezza di una curva che si trova non lontano dall'incrocio per Montevecchio.

L'incidente è avvenuto attorno alle 18,30 quando, per cause al vaglio dei carabinieri, la vettura si è ribaltata. L'automobilista se l'è cavata con un brutto spavento e qualche contusione. I militari hanno provveduto a bloccare il traffico per il tempo necessario alla rimozione della macchina incidentata.

La provinciale 181 rimane pericolosa a causa del fondo sconnesso e dell'asfalto accidentato, che nei giorni di pioggia diventa un problema serio per chi si trova a percorrere la strada interna di collegamento tra le due città.