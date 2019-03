Dopo la giornata in cui hanno presentato il progetto di Bookcrossing (e non solo) all'ospedale di Vasto, i Ricoclaun sono approdati in tv per raccontare la loro storia. La presidente Rosaria Spagnuolo è stata ospite negli studi di Tv2000, emittente cattolica, durante la puntata di mercoledì 9 aprile del programma "Nel cuore dei giorni". Rosaria, clown "Eric" ha raccontato la sua storia personale che, dopo una profonda sofferenza per la perdita del figlio Enrico, l'ha portata a fondare l'associazione di clownterapia che oggi è una presenza importantissima nell'ospedale di Vasto e in quelli di Lanciano e Termoli. Un racconto emozionante, con un percorso di vita fatto di dolore e sorrisi, che avevamo avuto l'occasione di ascoltare quando Rosaria era stata la protagonista delle Storie della Domenica (clicca qui).

Durante il suo racconto in tv passavano le immagini di tanti servizi in ospedale durante i 10 anni di attività. Rosaria è stata poi raggiunta in studio da altre due clown dell'associazione vastese, "Maghella" e "Lulù", che si sono presentate cariche di palloncini colorati da regalare al conduttore Nicola Ferrante e di tanti sorrisi da condividere con il pubblico. Si è parlato della formazione da affrontare per diventare clown di corsia, delle molteplici attività messe in campo e del rapporto speciale che si crea con i pazienti del San Pio da Pietrelcina di Vasto.