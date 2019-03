Ieri mattina gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Vasto hanno consegnato ai volontari dell'associazione Ricoclaun i giochi raccolti in piazza durante la terza edizione di "Giocattolo in... Movimento", un libero scambio promosso in piazza. Una formula semplice, quella di portare nel gazebo i giochi in buono stato che non si usano più per prenderne uno a scelta tra quelli portati da altre persone. Molti sono stati i giocattoli raccolti durante i due appuntamenti invernali, con un gran numero di giochi rimasti a disposizione.

Per questo è stato deciso di donarli all'Associazione Ricoclaun che li metterà a disposizione dei bambini che si trovano a trascorrere un periodo di ricovero nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Vasto. "Grazie a tutti voi - commentano dal M5S dopo la consegna- perchè regalando un sorriso ai vostri figli e ai vostri nipoti avete portato un sorriso anche a tutti quei bambini che stanno vivendo un momento difficile. A nome del M5S di Vasto, ma sopratutto a nome dell'Associazione Ricoclaun Vasto, semplicemente...grazie!".