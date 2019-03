L'anno scorso ad essere premiato erano stati l'Histonium IGT Rosato Vird' Vird' con la Gran Medaglia d'oro e Montepulciano d'Abruzzo doc Casale San Biase 2009, Cerasuolo d'Abruzzo doc Casale San Biase 2011 e Histonium Igt Rosso Vird' 'Vird' 2011 con il diploma d'onore. In questa edizione 2014 del Vinitaly International, la manifestazione più imporante nel settore vino, l'Azienda Sergio Del Casale riceverà il riconoscimento della Gran Menzione al Concorso enologico intrernazionale per uno dei suoi vini più pregiati. Ad essere premiato è il Diomedeo Montepulciano d'Abruzzo DOC 2010. Si tratta di un vino rosso, prodotto con il 100% di uve montepulciano delle colline vastesi e impreziosito dal passaggio in barrique di rovere francese.

È con grande soddisfazione che la famiglia Del Casale ha accolto la notizia di questo ennesimo premio ricevuto, frutto della passione e del lavoro con cui Sergio, la moglie Lucia e le figlie Laura e Paola, portano avanti l'azienda. "Anche quest’anno il nostro duro lavoro è stato apprezzato ed insignito di un importante riconoscimento internazionale, riempiendoci di orgoglio e felicità - commenta Sergio Del Casale -.

Dopo 8 anni di continui successi, quest’ultimo è un ulteriore sprono a continuare a lavorare con cuore e anima, che è ciò che da sempre ci contraddistingue".