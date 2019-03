Prima gara e primo sorriso per Nicolangelo Di Fabio agli Assoluti primaverili di Riccione. Il nuotatore cupellese in forza al Team Nuoto Sport Management, con una grande prestazione nei 100 stile libero stacca il biglietto per gli Europei juniores di Dordrecht. Di Fabio ha nuotato le due vasche della gara in 50.61, riuscendo a restare tranquillamente sotto il limite di qualificazione di 50.7, ottenendo l'accesso alla finale B della specialità.

Con questo preludio le altre gare non potranno che regalare altre gioie. Da tenere d'occhio la "sua" gara, i 200 stile libero in cui Di Fabio punta ad ottenere l'accesso in finale.

"Meglio di così non si poteva fare - dichiara il suo preparatore Domenico D'Adamo - ha già conquistato l'accesso agli Europei juniores, l'accesso alla finale B dei 100 e la possibilità di disputare la 4x100 con la staffatta A della Sport Management, che ha ottime possibilità di andare a medaglia. Se consideriamo che i 100 non sono la sua gara migliore non posso che essere soddisfatto. Ora massima concentrazione per poter fare il tempo anche nei 200 e io spero anche nei 400".

La finale. Nella finale B, che si è disputata questa sera, Nicolangelo Di Fabio ha migliorato ulteriormente il suo tempo, abbassandolo fino al 50.53 che diventa quindi il suo tempo di qualificazione ufficiale per gli Europei junior.