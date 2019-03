Le quattro sorelle del Vastese chiudono il girone B del campionato Juniores d’Elite nelle prime quattro posizioni davanti a tutte. Un'ottima figura per il calcio giovanile locale che dimostra che anche qui ci sono talenti e competenze.

Si morde le mani la Vastese che contro il River Casale pareggia e manca l’aggancio al terzo posto. Vince il Vasto Marina nel testacoda contro il San Vito 83 ultimo in classifica, la Virtus Cupello si conferma seconda pareggiando a Cepagatti e il San Salvo, sconfitto a Francavilla 5-2, mantiene la terza posizione.

Vasto Marina-San Vito 83 6-1. Vittoria rotonda, come prevedibile, per i padroni di casa campioni del girone con 66 punti. Il primo tempo finisce 3-1, vanno a segno Cesario su rigore, di nuovo Cesario e Carulli. Nella ripresa in gol Stivaletta, Monachetti e D’Ottavio.

Terminato il campionato i vastesi sono attesi dalla finale contro la Torrese, capolista del girone A, per il titolo regionale. Chi vince passa alle nazionali. La data dell’incontro non è ancora stata resa nota.

Torre Alex Cepagatti-Virtus Cupello 1-1. Pareggia fuori casa contro la terzultima la rimaneggiata Virtus di mister Di Martino che la mette dentro con un gran gol di Del Borrello. L'ultimo quarto d'ora i rossoblu sono rimasti in dieci per l'espulsione di D'Ascenzo.

Nonostante nel finale di stagione la società abbia deciso di dare la priorità alla prima squadra, ancora in lotta per la salvezza, i cupellesi chiudono al secondo posto in classifica con 49 punti, a -14 dall'ammazza campionato Vasto Marina, un risultato alla vigilia impensabile.

Francavilla-San Salvo 5-2. I biancazzurri reggono un tempo, con i gol di Lamberti e Cirese e chiudono la prima frazione di gioco sul 2-2. Poi i padroni di casa mettono dentro tre palle e si aggiudicano l’incontro.

I sansalvesi, per quasi tutto il campionato secondi, danno spazio ai giocatori meno impiegati e più giovani, lasciando a riposo altri e si piazzano al terzo posto finale a quota 46.

River Casale-Vastese 4-4. Occasione persa per la Vastese che in caso di vittoria avrebbe chiuso la stagione al terzo posto. Doppiette di Piccinini e Balzano, la squadra di Stivaletta sembra avviata verso la vittoria, ma all'ultimissimo secondo arriva la beffa: i locali la mettono dentro. I vastesi si devono accontentare della quarta piazza con 45 punti.

Risultato più che positivo. "Per come siamo partiti e per la squadra che abbiamo allestito è un grandissimo risultato", questo il commento dello staff della Juniores biancorossa che ringrazia tutti i ragazzi per il campionato fatto.

Non ci saranno play off e play out. Il Vasto Marina va in finale, San Vito, Torre Alex e Valle Del Foro retrocedono nel campionato Juniores Provinciale.



Ora occhi puntati sul Torneo delle Regioni in programma dal 13 al 19 aprile a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. Mercoledì 9 aprile alle 14.30 è previsto l’ultimo allenamento allo stadio Valle Anzuca di Francavilla, ci saranno Stivaletta, Menna, D’Ottavio del Vasto Marina, D’Adamo della Vastese, Fizzani della Virtus Cupello e Ramundo del San Salvo. Al termine della seduta dovrebbero essere diramate le convocazioni ufficiali da mister Marcangeli e giovedì verrà presentata la squadra.

I risultati della 26esima e ultima giornata (13° di ritorno). Folgore Sambuceto-Il Delfino Flacco Porto 1-1, Francavilla-San Salvo 5-2, Miglianico-Castiglione Val Fino 5-3, River Casale-Vastese 4-4, Torre Alex-Virtus Cupello 1-1, Valle Del Foro-Acqua&Sapone 3-1, Vasto Marina-San Vito 6-1

La classifica finale. Vasto Marina 66, Virtus Cupello 49, San Salvo 46, Vastese 45, River Casale 44, Castiglione Val Fino 36, Miglianico 36, Folgore Sambuceto 33, Francavilla 33, Il Delfino Flacco Porto 33, Acqua&Sapone 31, Valle Del Foro 29, Torre Alex Cepagatti 25, San Vito 8

(Vasto Marina accede alla finale regionale contro la Torrese vincente del giorne A. Valle Del Foro, Torre Alex Cepagatti e San Vito retrocedono nella Juniores provinciale)