C'era anche una nutrita rappresentanza della Podistica San Salvo Domenica 6 aprile sotto l'Arc de Trionphe in occasione della partenza della 38° edizione della Maratona di Parigi, insieme ad altri 46.000 concorrenti.

In una bella giornata primaverile, nonostante le non belle previsioni della vigilia, i ragazzi del Presidente Colamarino (sempre in costante collegamento via telefono) si sono distinti degnamente: il migliore della comitiva, con il tempo di 3 ore e 14 minuti, è stato Maurizio D'Aloisio.

Brillante la prestazione dell'esordiente in maratona con la casacca bianco azzurra della Podistica S. Salvo Fabio Zara che con la performance di 3h e 40' ha stabilito il proprio personale proprio nella Major che tanto desiderava partecipare, abbassando di oltre 8 minuti rispetto al precedente record tanto da meritarsi l'intervista da una giornalista televisiva italiana presente sotto l'arco di arrivo.



Buonissima la prestazione del Dott. Erminio Cardarella (4h37') che ha bissato la prestazione di 15 giorni fa a Roma con estrema scioltezza. Buone le prestazioni di Piero Pagano (4h06'), anch'egli reduce dalla Maratona di Roma e di Pasqualino Onofrillo che ha chiuso la prestazione in 3h 53'.

L'appuntamento prossimo è per la Maratonina dei Fiori di S. Benedetto per domenica prossima.