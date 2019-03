Corso Garibaldi chiuso al traffico per tre quarti d'ora attorno alle 13 di oggi a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti tre autoveicoli. Una donna ferita in modo non grave e danni e alle due automobili, solo qualche graffio per il camioncino. E' questo il bilancio dello scontro, avvenuto in pieno centro di Vasto, all'altezza dell'incrocio tra corso Garibaldi e via Madonna dell'Asilo.

La dinamica è in corso d'accertamento. Sul posto hanno operato gli agenti della polizia municipale. Disagi alla circolazione in un'ora di punta. Il traffico è stato interrotto per 45 minuti, poi riaperto a senso unico alternato fino al termine dei rilievi e delle operazioni di rimozione dei veicoli.