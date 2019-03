Allievi regionali, Bacigalupo-Virtus Vasto 1-0. Che vittoria! Gli allievi regionali della Bacigalupo sfoderano una prova perfetta e intelligente battendo con pieno merito la Virtus Vasto nel derby: decisiva a inizio ripresa la rete di Ciccotosto che regala alla squadra di mister Maurizio Baiocco 3 punti pesantissimi e il quarto successo consecutivo.

In avvio meglio la Virtus Vasto che comunque non crea particolari occasioni; dopo il primo quarto d'ora sale in cattedra la Bacigalupo che sfiora il vantaggio con Benvenga e reclama un calcio di rigore per fallo su Cozzolino, ma l'arbitro lascia correre.

Nella ripresa la squadra di mister Maurizio Baiocco passa in vantaggio: Fiore serve Benvenga, cross in area intercettato nettamente con la mano e questa volta l'arbitro concede il rigore che viene trasformato con tranquillità e sicurezza da Ciccotosto.

A questo punto ci si attende la reazione della Virtus Vasto che però va in grande difficoltà e non riesce mai a tirare in porta, la Bacigalupo così controlla la partita in maniera anche abbastanza agevole, andando vicina anche al raddoppio nel finale con Canosa W. che con un tiro in diagonale sfiora il palo.

Il match termina quindi 1-0: è una grande vittoria quella ottenuta dai ragazzi di mister Maurizio Baiocco che hanno dimostrato tutta la loro forza e tutte le loro qualità, meritando a pieno questi 3 punti. Ora c'è da godersi il successo nel derby, poi dopo Pasqua si tornerà in campo per la trasferta di Cupello.

Tabellino

Bacigalupo-Virtus Vasto 1-0 (0-0)

Reti: 47' Ciccotosto su rigore (B)

Bacigalupo: Canosa A., Tracchia, Ranalli (Ciccarone), Carriero, Frangione (Sarchione), Aganippe, Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Canosa W.), Fiore (Di Lorenzo), Cozzolino (Liberatore). All. Maurizio Baiocco

Giovanissimi regionali, Bacigalupo-R.C. Angolana 1-1. Ottima prestazione dei giovanissimi regionali della Bacigalupo che tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive fermando sull'1-1 la R.C. Angolana, squadra in lotta con il Poggio degli Ulivi per la conquista del titolo.

Partono meglio i vastesi che con alcuni calci piazzati mettono in apprensione la difesa avversaria, i pescaresi però non stanno a guardare e alla prima occasione colpiscono: Convertito scatta sul filo del fuorigioco e in diagonale batte Di Guilmi per la rete dell'1-0 ospite, risultato sul quale si va al riposo.

Nella ripresa la Bacigalupo pareggia subito: l'arbitro concede un calcio di rigore per fallo su Alberico, dal dischetto si presenta lo stesso Alberico che trasforma in maniera impeccabile siglando il gol dell'1-1.

A questo punto la R.C. Angolana prova a riversarsi in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio e crea un paio di pericoli da calci piazzati, ma a 10 minuti dalla fine la migliore occasione è per i vastesi: Alberico serve Irace che a tu per tu con il portiere ospite tira di sinistro e sfiora il palo.

Il match termina così 1-1, le due squadre si dividono la posta in palio dopo una partita emozionante e piacevole con un numeroso e appassionato pubblico che ha fatto da cornice riempiendo la tribuna del campo di Vasto Marina. Con questo pareggio la R.C. Angolana scivola a -3 dalla capolista Poggio degli Ulivi, mentre la Bacigalupo sale a quota 17 agganciando il Penne e l'Olympia Cedas.

Ora c'è la sosta, si tornerà a giocare dopo Pasqua e più precisamente mercoledì 23 aprile, quando la squadra di mister Massimo Baiocco cercherà di dare continuità a questa brillante prova nella trasferta di Sulmona.

Tabellino

Bacigalupo-R.C. Angolana 1-1 (0-1)

Reti: 23' Convertito (RCA), 43' Alberico su rigore (B)

Bacigalupo: Di Guilmi, Carulli, Ciancaglini, Fosco, Maccione, Napoletano, Canosa (Notarangelo), Di Virgilio, Alberico, Liberatore (Antonino), Irace. All. Massimo Baiocco

Il punto sui campionati Allievi e Giovanissimi regionali. Si è giocata la 13° giornata della seconda fase dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.

Allievi girone d'élite per il titolo regionale. Manca davvero poco alla matematica conquista del titolo per la R.C. Angolana che batte anche il Celano e vola a +10 su Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi, sconfitte dal Cologna e dal River Casale. Consolida il quarto posto l'Amiternina (5-0 sulla D´Annunzio Marina), mentre Lauretum e Marsica si dividono la posta in palio pareggiando per 0-0.

Classifica allievi girone d'élite per il titolo regionale: R.C. Angolana 32, Giovanile Chieti e Poggio degli Ulivi 22, Amiternina 20, River Casale 16, D'Annunzio Marina, Lauretum e Marsica 15, Cologna 14, Celano 12

Allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Nel posticipo di lunedì pesantissimo successo della Bacigalupo che piega per 1-0 la Virtus Vasto, sorridono anche la Caldora (2-1 sul Miglianico), il Francavilla (4-1 sull'Acqua e Sapone) e la Spal Lanciano (1-0 sul Sant'Anna), mentre il San Salvo conquista 3 punti fondamentali in chiave salvezza espugnando Cupello.

Classifica allievi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Virtus Vasto 29, Bacigalupo, Caldora e Francavilla 26, Spal Lanciano 20, Acqua e Sapone 13, San Salvo* e Sant'Anna 9, Manoppello Arabona* 8, Miglianico e Virtus Cupello 7 (* una partita in meno)

Giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale. La capolista Poggio degli Ulivi supera il Penne e aumenta a 3 i punti di vantaggio sulla R.C. Angolana, fermata sull'1-1 dalla Bacigalupo; larghi successi per i Delfini Biancazzurri (6-1 sul Pineto) e per Il Delfino Flacco (5-0 sull'Olympia Cedas), la Virtus Vasto invece perde a Celano e scivola all'ultimo posto in classifica.

Classifica giovanissimi girone d'élite per il titolo regionale: Poggio degli Ulivi 33, R.C. Angolana 30, Delfini Biancazzurri 19, Il Delfino Flacco 18, Bacigalupo, Olympia Cedas e Penne 17, Celano e Pineto 11, Virtus Vasto 10

Giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo. Bene la Giovanile Chieti (3-1 sui Quattro Colli), la Caldora (1-0 sul Fossacesia) e il Francavilla (3-0 sul River Casale) che sembrano essere le tre squadre più accreditate a lottare per il primo posto; chiudono il quadro del 13° turno i successi della D'Annunzio Marina e della Fater Angelini che piegano il San Salvo e la Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B per la salvezza e per la Coppa Abruzzo: Giovanile Chieti 30, Caldora 28, Francavilla 26, Fossacesia 23, River Casale 21, D'Annunzio Marina 20, Fater Angelini 12, Quattro Colli 10, Lauretum* 7, San Salvo* 6, Virtus Cupello 0 (* una partita in meno)

Loris Napoletano