“Un successo straordinario, una esecuzione meravigliosa” così Luciano Lapenna, sindaco di Vasto, commenta le musiche del Maestro Raffaele Bellafronte, direttore artistico del Teatro Rossetti di Vasto, eseguite nella giornata di lunedì 7 aprile al Teatro alla Scala di Milano da Fabrizio Meloni, Massimo Polidori e Roberto Prosseda.

Midnight Plays, scritte e composte dal Maestro vastese Raffaele Bellafronte, sono state infatti inserite nel programma della prestigiosa stagione concertistica del Teatro alla Scala di Milano per l’anno 2014.

Midnight Plays per clarinetto, violoncello e pianoforte è un viaggio in un'oscurità fatta di ritmiche ambigue e ostinate, ricordi jazzistici, tensioni improvvise, che si sciolgono nel finale, quando il clarinetto può abbandonarsi alla sua vocazione melodica, in contrappunto con il violoncello e il pianoforte, per spegnere nel silenzio tutte le energie sfogate durante il percorso – commenta così il Maestro Bellafronte la sua opera eseguita alla Scala di Milano.

“La cultura è un valore fondamentale – sottolinea Luciano Lapenna – e il successo professionale del Maestro Bellafronte è la riprova della bontà delle scelte di questa Pubblica Amministrazione relativamente al settore cultura e alle spese impegnate affinché lo stesso settore possa crescere e svilupparsi. Il successo del Maestro Bellafronte è un successo per tutta la Città del Vasto e per tutte le personalità che ogni giorno le rendono lustro in Italia e nel mondo, oltre il fango, le invidie e le gelosie”.