Era una sfida considerata molto difficile alla vigilia e tale si è rivelata. Ma la caparbietà dei maestri della Promo Tennis Vasto ha consentito alla squadra di Giuseppe D'Alessandro di tornare con un punto conquistato dalla trasferta contro l'At Campobasso, dove si sono giocate le sfide della terza giornata del campionato di serie C. Partite difficili, quelle in terra molisana, in un campo difficile sia per la superficie di gioco che per la qualità dei giocatori di casa, che presentavano una classifica superiore rispetto ai vastesi. Ci hanno pensato Nicola Troiano e Stefano Santicchia, vincitori nei rispettivi singolari e nel doppio, mentre Angelo Ciancaglini e Giuseppe Checchia si sono arresi ad avversari ben più forti ed esperti.

Il match:

1° singolare: Ciancaglini - Perrella 1-6/1-6

2° singolare: Troiano - De Martinis 6-3/7-5

3° singolare: Santicchia - Santilli 7-5/6-3

4° singolare: Checchia - Coloccia 1-6/1-6

1° doppio: Troiano-Santicchia vs. De Martinis-Santilli 6-1/6-1

2° doppio: Ciancaglini-Checchia vs. Perrella-Coloccia 3-6/1-6

Con il 3-3 la squadra vastese conquista un punto prezioso verso la conquista della salvezza. La Promo Tennis Vasto ora tornerà in campo domenica 27 aprile contro la squadra pescarese Asd Prati 37 "A".