La Asl Lanciano-Vasto-Chieti renderà omaggio a Nicola Carlesi, direttore del Dipartimento di Salute mentale della ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti scomparso lo scorso 3 febbraio. E lo farà con un segno che resterà per sempre a ricordare il luogo in cui ha speso con passione e dedizione la sua vita professionale. Infatti si terrà giovedì 10 aprile alle 10 la cerimonia di intitolazione a Nicola Carlesi dell'Unità operativa di Psichiatria del San Pio da Pietrelcina di Vasto. Il suo nome resterà per sempre legato al reparto dove per tanti anni ha curato centinaia di persone, facendo compiere un salto di qualità al reparto e divenendo un punto di riferimento insostituibile per medici e pazienti.