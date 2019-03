Per uscire dall'ennesima crisi amministrativa, Luciano Lapenna vuole un mandato pieno. E non ha intenzione continuare a essere il bersaglio del fuoco amico. Il sindaco di Vasto lo ha detto durante l'assemblea degli iscritti del Pd: basta con gli attacchi continui. E' il concetto che ha espresso venerdì pomeriggio, nella sala Di Vittorio del quartiere San Paolo dove, a dire la verità, si è ritrovata solo una minoranza dei 250 militanti del Partito democratico di Vasto.

In platea una quarantina di persone, il vice segretario Nicola Della Gatta, gli ex assessori Vincenzo Sputore, Lina Marchesani e Nicola Tiberio, tutti i consiglieri comunali e i rappresentanti di Vastoviva (la parlamentare Maria Amato, Angelo Bucciarelli, Raimondo Pascale e Paolo Marino), l'associazione di area dem che ha pesantemente criticato l'operato di Lapenna e della Giunta. Al tavolo di coordinamento del dibattito il segretario cittadino del Pd, Antonio Del Casale, e il primo cittadino.

Confronto acceso, in cui sono emerse forti divergenze all'interno del partito. Lapenna è intervenuto per ultimo, sottolineando che, nonostante qualche timido segnale di apertura al dialogo, le posizioni rimangono distanti e i nodi non sono stati ancora sciolti. Lapenna ha chiesto di non guardare sempre il bicchiere mezzo vuoto. Ha ricordato le difficoltà finanziarie di un Comune che, anno dopo anno, vede ridursi i finanziamenti statali mentre, allo stesso tempo, deve far fronte ai "debiti risalenti addirittura all'amministrazione Tagliente". Il sindaco ha chiesto al suo partito di esprimere una leadership all'interno della coalizione e, soprattuto, di ritrovare l'unità, evitando le troppe voci dissonanti e ponendo fine al tiro al bersaglio di cui si sente vittima.

Al termine di un'assemblea in cui gli animi si sono accesi, resta il grande gelo. La prima settimana dopo l'azzeramento della Giunta è trascorsa senza significativi passi in avanti. Inizia la seconda. L'impressione è che nessuno, all'interno del Pd e della coalizione, abbia intenzione di andare verso le elezioni anticipate, che sarebbero un suicidio per il centrosinistra. Ma non sarà facile rimettere insieme i cocci sempre più frammentati.