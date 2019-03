Il biliardo vastese sale sul podio della gara interregionale individuale svoltasi la scorsa settimana in città. Terzo posto per Paolo Salvatore che, dopo aver superato il girone di qualificazione, si è arreso solo in semifinale a Eddy Prugnoli, dell'Aquila.

Ieri la giornata conclusiva della lunga serie di incontri ai 5 e 9 birilli disputati sui tavoli del circolo L'Ateneo di via dei Conti Ricci sotto la direzione di gara del pescarese Paolo Diomajuta, negli anni Novanta campione europeo, vice campione del mondo e tuttora detentore del record italiano di gare nazionali vinte consecutivamente: 16, una dietro l'altra.

Vittoria a sorpresa - Si comincia nel primo pomeriggio con i match degli ottavi di finale. Si ferma ai quarti Remo Potalivo: il capitano della squadra Golfo d'Oro Vasto cede al terzo e decisivo set ad Angelo Fattore, di Francavilla, rivelazione del torneo.

Finalissima tutta abruzzese, con Fattore che la spunta su Prugnoli all'ultimo tiro. Chiusura-thrilling; all'aquilano mancano 7 punti per giungere alla fatidica quota 100 e aggiudicarsi la gara. Ne realizza 8, ma rimpalla e la sua bilia abbatte un altro birillo: tutti i punti (10 in totale) vanno all'avversario, che rientra in partita e, tre tiri dopo, fa suo il match.