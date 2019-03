Seconda sconfitta contro il Giulianova per la BCC San Gabriele Volley nei playoff di serie C. La formazione vastese cede di fronte alla squadra favorita per la promozione in B2 mostrando, però, buoni segnali di crescita soprattutto tra le giovanissime dell'under 18. L'inizio, con la formazione titolare in campo, non è dei migliori, con il Giulianova che si impone per 25-18 e 25-18. Poi Marcovecchio decide di mandare in campo le under 18, che nelle prossime settimane andranno a caccia delle vittorie dei campionati di categoria, e le ragazze rispondono alla grande conquistando il terzo set per 25-22. Anche nel quarto parziale la formazione vastese gioca bene, sfiorando la vittoria che però al Giulianova per 25-23.

"Sono soddisfatto - commenta Marcovecchio a fine gara - perchè, al netto di qualche ingenuità, abbiamo giocato alla pari con una squadra che lotta per salire in B2. Molto bene la nostra prova in difesa e ricezione e bene anche l'attacco, con Genovesi e Scampoli (classe 2000) che hanno messo in difficoltà le avversarie".

La BCC San Gabriele viene raggiunta al terzo posto dal Sambuceto ma ha ancora buona chance ci conquistare l'accesso alla semifinale playoff. Per Mariani e compagne sarà importante tornare a fare punti domenica prossima nella sfida casalinga con il Cepagatti.