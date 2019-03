“Abbiamo voluto creare un ambiente soft, adatto a giovani e persone mature. Ci siamo innamorati di questo locale”. Così lo staff del Gran Cafè di via Marco Polo, a Vasto, racconta che tutto è cominciato quando Matias Bruno è entrato a prendere un caffè. In quel momento, è nata l’idea di rilevare e rinnovare il locale, “anche perché già stavamo pensando di avviare un’attività di questo tipo”.

E così, domenica 6 aprile 2014, è giunto il giorno dell’inaugurazione: un aperitivo cenato con una montagna di stuzzicherie, musica e tanta cordialità hanno accolto numerosi clienti.

Colazione, cocktail, pausa pranzo, aperitivo cenato, pacchetto Sky per tutti gli eventi sportivi, serate per giovani e per over 50, tornei di burraco, karaoke e connessione internet wi-fi: questa l’ampia gamma di servizi che il Gran Cafè offre per tutte le età e ogni esigenza.

Apertura continuata dal mattino alle 6,30 - quando si potrà gustare, tra le altre cose, un caffè sempre macinato fresco della qualità Camardo 0039, oppure una crema di yogurt o una mousse al caffè - fino a tarda sera.

Sport – Attraverso gli schermi installati in entrambe le sale, gli appassionati potranno assistere al Motogp, ai mondiali di calcio e a tutti gli eventi sportivi trasmessi da Sky: il locale è, infatti, abbonato al pacchetto completo della pay-tv che trasmette lo sport 24 ore al giorno.

Pausa pranzo – Ogni giorno due menu diversi, uno di pesce, l’altro di carne. Sceglieranno in base ai loro gusti coloro che decideranno di trascorrere la pausa pranzo al Gran Cafè di via Marco Polo. “Offriremo prevalentemente pietanze a base di pesce fresco. Nei nostri menu non sarà mai contemplato il pesce surgelato. I clienti troveranno solo materie prime di prima qualità. Per questo, il menu a base di prelibatezze del nostro mare sarà proposto sei giorni a settimana, ad eccezione del lunedì, giorno in cui il pesce fresco non si trova. Su ordinazione, sarà possibile anche gustare il tipico brodetto alla vastese. Ogni giorno offriremo un menu diverso, composto da un primo e un secondo. Ci sarà spazio anche per i piatti tipici della cucina locale, dalle polpette cacio e uovo alle cozze ripiene. In tutti i fine settimana, sabato e domenica, l’offerta a pranzo sarà integrata con una serie di golosità della pasticceria di produzione propria”.

Il tutto a prezzo fisso: ogni pietanza costerà 5 euro, con acqua e caffè 7 euro. Un quartino di vino al prezzo di un euro.

Aperitivi, feste e meeting – Tutti i giorni, dalle 18 in poi, sarà la volta dell’aperitivo cenato. Il Gran Cafè offrirà alla clientela una serie di stuzzicherie in grado di soddisfare tutti i palati. La disponibilità di 60 posti a sedere consentirà di organizzare, su prenotazione, feste di compleanno e meeting.

Non mancheranno gli eventi da trascorrere in compagnia, come le serate da ballo per giovani e over 50, il karaoke e i tornei di burraco.

Gestione rinnovata, ma personale esperto, con alle spalle 12 anni di lavoro nel settore della ristorazione e la formazione professionale dei corsi di caffetteria. “Ci siamo innamorati di questo locale, lo abbiamo rilevato per creare un ambiente adatto a giovani e persone mature. E abbiamo una gran voglia di lavorare”.

Per info:

Gran Cafè, via Marco Polo 24/E - Vasto

Tel. 0873 610546





