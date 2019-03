E' un video che risale al 1962, che mostra una Vasto dell'epoca, quello che Patrizia Ciccotosto, nota per aver creato la pagina Facebook "Sei di Vasto se …", ha reso pubblico.

Si tratta di un video girato in super 8 da suo padre che è sttao pubblicato su YouTube da Nickbombe, utente popolare in rete tra i vastesi, per aver pubblicato vari filmati d'epoca. E' stato lui a dare una mano nella proiezione, nello sbobinamento e nel montaggio, eliminando alcune scene di famiglia.

Nel video, che si intitola Città del Vasto, piazza, Punta Penna e panorami del 1962, si vedono Punta Penna e Punta Aderci, l’ufficio postale, i lavori sulla della ferrovia, Vignola, la scogliera, piazza Diomede e Corso De Parma con auto e autobus.

"Ricevuti un cineproiettore - si legge nella descrizione del filmato - e delle bobine 8 mm girate al Vasto da una cittadina il cui padre girò nel 1962 (nel video è specificato 1958, non ho potuto modificarlo integralmente altrimenti avrei dovuto rimuoverlo e ricaricarlo e chi l'ha condiviso finora si ritroverebbe a rifar tutto da capo) ho provveduto sia a visionarle col suo macchinario rimesso in opera per selezionarle, ed ho potuto estrarre queste meravigliose immagini a colori della nostra città a quell'epoca. Patrizia Ciccotosto mi ha invitato a pubblicare almeno queste sequenze d'interesse oramai pubblico ed io son ben lieto di contribuire alla diffusione d'un nastro che, come per molti altri di Vasto, avrebbe potuto rimaner dimenticato per troppo tempo finché fosse perduto".