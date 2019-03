A 10 anni dalla scomparsa di Cristian Salvatorelli, grande tifoso biancorosso, i suoi amici sono scesi in campo in un triangolare per ricordarlo.

Sabato pomeriggio sul campo di calciotto del Centro Sportivo San Gabriele di Vasto si sono sfidate la Curva D'Avalos, gli Amici di Cristian e il team di Sant'Antonio Abate. Un tripudio di bianco e rosso, non solo in campo, ma anche fuori, con tanti striscioni e stendardi per anni esposti allo stadio Aragona.

Un appuntamento molto sentito ma anche un'occasione per rivedere anche tante vecchie conoscenze, storici protagonisti della tifoseria vastese.

Questa la frase riportata sulle maglie dei ragazzi in campo: 27 marzo 2004-27 marzo 2014. Gli anni passano, il ricordo resta. Cristian sempre con noi.

Prima del calcio d'inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento. A vincere la squadra di Sant'Antonio Abate che in finale ha avuto la meglio 2-1 sulla Curva D'Avalos 2-1, la rete decisiva è stata messa a segno da Luca Santoro, nipote di Cristian. Nelle due precedenti gare San'Antonio Abate ha superato 2-0 gli Amici di Cristian, sconfitti 3-1 anche dalla Curva D'Avalos.

Dopo le tre partite tutti i partecipanti si sono ritrovati nella sede del circolo di Sant'Antonio Abate per un terzo tempo in compagnia. Proprio nel quartiere di Cristian, ogni estate viene organizzato un memorial dedicato a lui e Guido Del Villano.