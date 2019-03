Sabato 4 aprile presso i locali della Parrocchia di S.Maria del Sabato Santo si è disputata la finale dei play off del campionato Regionale di serie D2, nella quale il terzetto composto da Nicola Pepe, Stefano Comparelli e Mirel Jordache si è imposto sul Tennistavolo Silvi per il punteggio di 5 a 2.

La partita si è subito indirizzata verso i padroni di casa, contro i quali, nulla ha potuto la pur forte formazione del Silvi che i vastesi avevano incontrato vittoriosamente già due volte in campionato terminate rispettivamente con i punteggi di 5 a 1 e 5 a 2 a favore della T.T. Vasto.

Qualificazione quasi scontata per i nostri che durante l’intero campionato hanno schierato una formazione composta inoltre da Tony Comparelli , Marco Balboni, Giuseppe Nucciarone e Marzia Comparelli giovanissima pongista che inoltre si è già qualificata per prossimi Campionati Giovanili Italiani Assoluti di Terni nei quali, il prossimo 30 aprile, dovrà confrontarsi con le ragazze più forti dello stivale.

L’Associazione, per quanto da poco costituita, oltre a disputare il campionato regionale ha anche iniziato la formazione di alcuni giovani pongisti che da ottobre 2013 hanno iniziato a frequentare i corsi tenuti presso la Parrocchia e già dal prossimo ottobre prenderanno il posto lasciato dalla squadra qualificatasi alla serie superiore.

Alessandro Viglione, Laura D’ascenzo, Alessandro D’Ermilio, Luca Zara e Gabriele Napoletano sono i ragazzi che andranno a formare la prossima squadra che disputerà la serie D2 del campionato regionale.

Soprattutto a loro va l’augurio dell’Associazione affinchè possano bissare i successi della squadra che li ha preceduti .“Vogliamo dedicare questa vittoria a Don Massimo ed alla Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo che ci ha ospitati e ci ha tenuto a battesimo come Associazione” tiene a precisare il Presidente Stefano Comparelli “perché è grazie alla loro disponibilità che i giovani possono trovare giovamento anche in sport meno noti ma non per questo meno appassionanti quale è il Tennis da Tavolo".