Prima Categoria, girone B. A quattro giornate dal termine prosegue il testa a testa per la prima posizione. Nell'anticipo di sabato la capolista United Cupello vince 4-2 in casa contro la Spal Lanciano, in gol Scafetta, Portellini, Fiermonte e Luciano per i rossoblu. Il Fara San Martino resta ad un punto di distanza grazie alla vittoria esterna per 4-2 su campo del Roccaspinalveti. Sullo 0-0 Vasiu sbaglia un calcio di rigore. Impatta contro il Trigno Celenza il Palombaro che davanti al proprio pubblico non va oltre lo 0-0, fallendo un calcio di rigore al 94'. La squadra di mister Buda si conferma bestia nera delle grandi del girone.

Finisce 1-1 tra Tre Ville e Casalbordino, padroni di casa in avanti, ospiti che pareggiano al 94' con Della Penna, arrivato all'13° gol in campionato, una rete che accende gli animi nel finale. Il Real Montazzoli supera 2-1 il Real San Giacomo e sale al terzo posto. Lo Scerni invece pareggia 2-2 in casa contro la Casolana. Brutto infortunio per Giordano Mascia, da valutare l'entità e i tempi di recupero. A segno per i padroni di casa bomber Vitelli. Passa a Guastameroli lo Sporting San Salvo 2-1 con reti di Dario Costantini e Di Laudo. In settimana i sansalvesi hanno recuperato la gara contro il Roccaspinalveti vincendo 1-0, a segno sempre Dario Costantini. Monteodorisio-Castelfrentano non si è disputata, gli ospiti sono in lutto per la tragica scomparsa del tecnico Massimo Scalingi.

I risultati della 26esima giornata di Prima Categoria (11° di ritorno), girone B. Guastameroli-Sporting San Salvo 1-2, Monteodorisio-Castelfrentano rinviata, Palombaro-Trigno Celenza 0-0, Real Montazzoli-Real San Giacomo 2-1, Roccaspinalveti-Fara San Martino 2-4, Scerni-Casolana 2-2, Tre Ville-Casalbordino 1-1, United Cupello-Spal Lanciano 4-2

La classifica. United Cupello 60, Fara San Martino 59, Real Montazzoli 48, Tre Ville 47, Palombaro 47, Casalbordino 45, Scerni 41, Guastameroli 37, Sporting San Salvo 31, Trigno Celenza 31, Real San Giacomo 30, Roccaspinalveti 28, Casolana 23, Spal Lanciano 22, Monteodorisio* 16, Castelfrentano* 12 (* una partita in meno)

Il prossimo turno, domenica 13 aprile, ore 16.00. Casalbordino-Roccaspinalveti, Casolana-Palombaro, Castelfrentano-Scerni, Fara San Martino-Real Montazzoli, Real San Giacomo-Monteodorisio, Spal Lanciano-Guastameroli, Sporting San Salvo-Tre Ville, Trigno Celenza-United Cupello

Seconda Categoria, girone G. Impresa del Gs Montalfano che ferma la capolista Paglieta e sale al quarto posto. La battuta d'arresto della prima della classe riapre i giochi per la vittoria finale, quando mancano tre giornate alla conclusione del torneo. Dietro non stanno a guardare e ne approfitta l'Incoronata che adesso ci crede e sogna la Prima Categoria, un obiettivo sicuramente alla portata dei ragazzi di mister Mucci. I vastesi in casa superano 2-0 il Gissi con gol di Priolo, che dedica la rete a suo nipote Michele con l'augurio di una pronta guarigione, e Fioravante.

I biancorossi sono a 2 lunghezze dalla vetta con il Real Montalfano che espugna 2-3 il campo del San Buono che scivola al quinto posto. Successo esterno del Fresa 2-0 a Colledimezzo, pareggiano 2-2 Furci e Fossacesia 90. Il Casalanguida supera 2-1 il Mario Turdò. Il Mario Tano travolge 6-2 il fanalino di coda Valle Del Treste Liscia.

I risultati della 23esima giornata (10° di ritorno) di Seconda Categoria, girone B. Casalanguida-Mario Turdò 2-1, Colledimezzo-Fresa 0-2, Furci-Fossacesia 90 2-2, Incoronata-Gissi 2-0, Montalfano-Paglieta 1-0, San Buono-Real Montalfano 2-3, Valle Del Treste Liscia-Mario Tano 2-6

La classifica. Paglieta 46, Incoronata 44, Real Montalfano 44, Gs Montalfano 42, San Buono 40, Fresa 40, Mario Tano 39, Gissi 29, Fossacesia 90 29, Colledimezzo 26, Mario Turdò 26, Furci 21, Casalanguida 19, Valle Del Treste Liscia 7

Il prossimo turno, domenica 13 aprile, ore 16.00. Fossacesia 90-Incoronata, Fresa-Valle Del Treste, Gissi-Casalanguida, Mario Tano-Furci, Mario Turdò-San Buono, Montalfano-Colledimezzo, Paglieta-Real Montalfano

Terza Categoria Vasto. L'Odorisiana è ad un punto dalla Seconda Categoria con due turni di anticipo, 15 vittorie, 4 pareggi e una sola sconfitta, 53 reti all'attivo e 16 subite in 20 giornate. I biancoverdi di mister Nicola Benedetti portano a casa un punto dopo il pareggio 1-1 a Guilmi. Sotto di un gol al 50', quando Perrucci infila De Filippis, gli ospiti riescono a pareggiare al 90' con Ucci. A secco il capocannoniere Basso Gabriele Colonna, autore di 22 gol in 20 giornate.

La Virtus Rocca San Giovanni si riavvicina vincendo 2-0 sul Lentella penultimo, il Carunchio resta terzo dopo il 4-0 rifilato sabato allo Sporting Vasto. In caso di arrivo a pari punti si farà lo spareggio tra prima e seconda, non vale lo scontro diretto (in entrambi ha vinto l'Odorisiana). Si interrompe la serie positiva del Real Porta Palazzo che perde 1-0 in casa contro i Lupi Marini di Torino Di Sangro. La Dinamo Roccaspinalveti ferma 2-0 la Casalese, la Virtus Tufillo batte 3-1 il Real Alto Vastese. Si torna in campo domenica 27 aprile alle 16.30 per la penultima giornata.

I risultati della 20esima giornata (9° di ritorno) della Terza Categoria Vasto. Carunchio-Sporting Vasto 4-0, Dinamo Roccaspinalveti-Casalese 2-0, Guilmi-Odorisiana 1-1, Real Porta Palazzo-Lupi Marini 0-1, Virtus Tufillo-Real Alto Vastese 3-1, Virtus Rocca San Giovanni-Lentella 2-0

La classifica. Odorisiana 49, Virtus Rocca San Giovanni 43, Carunchio 39, Real Porta Palazzo 30, Guilmi 27, Casalese 26, Virtus Tufillo 26, Real Alto Vastese 24, Dinamo Roccaspinalveti 20, Lupi Marini 19, Lentella 13, Sporting Vasto 10

Il prossimo turno, domenica 27 aprile, ore 16.30. Carunchio-Lupi Marini, Casalese-Virtus Tufillo, Lentella-Guilmi, Odorisiana-Real Porta Palazzo, Real Alto Vastese-Virtus Rocca San Giovanni, Sporting Vasto-Dinamo Roccaspinalveti