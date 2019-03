Occasione persa per la BCC Vasto Basket, che deve lasciare scappare la Npc Rieti avanti, fino al +14 del terzo quarto, per svegliarsi e giocare la sua partita. I biancorossi ci provano fino alla fine, ma alla sirena finale sono gli ospiti ad esultare per la vittoria che li mantiene in testa alla classifica insieme al Latina. Pesano sul risultato gli 8 tiri liberi sbagliati dai padroni di casa contro i 3 appena mandati fuori dai laziali. Ma in generale c'è stata un'insolita imprecisione al tiro e qualche chance di troppo concessa agli ospiti. Per i vastesi ora sguardo verso Orvieto, per l'ultima della regular season prima della fase ad orologio.

La cronaca. Inizia il match ed il Rieti mette subito paura ai padroni di casa, andando a segno per due volte consecutive da 3 punti con Granato e Giampaoli. I due canestri hanno l’effetto di scatenare l’agonismo di Vincenzo Dipierro, che dalla linea dei 6.75 inizia a far muovere il punteggio dei suoi. Ma è sempre Rieti a condurre il gioco, con la BCC Vasto Basket troppo imprecisa al tiro, mentre i laziali sono dei cecchini che non lasciano scampo. Il vantaggio degli ospiti cresce con i biancorossi a cui non basta tanta forza in difesa per sistemare le cose. La svolta, neanche a dirlo, arriva ancora grazie a Dipierro, che infila un nuovo tiro da tre (16-17). E’ Matteo Marinelli, un paio di azioni dopo, a portare per la prima volta avanti i suoi (18-17).

Si torna in campo è Di Carmine commette il più clamoroso degli errori, mancando il canestro mentre era tutto solo dopo un contropiede magistrale. Sull’azione successiva il Rieti non sbaglia e si riporta nuovamente avanti (18-19). La prima parte del secondo quarto è stregata per i padroni di casa, che non riescono mai a trovare il canestro, mentre il rete, un passo alla volta, recupera palla e va a segnare. Solo Di Carmine muove il tabellino (20-24), ma poi è monologo Rieti. Se la BCC Vasto Basket perde anche la sua solidità difensiva ecco che il vantaggio degli ospiti cresce fino a toccare i 12 punti con il canestro di Feliciangeli (20-32). Nel finale si risvegliano i padroni di casa, con Sergio che fa 1/2 dai liberi e Durini che, a fil di sirena, infila un preziosissimo canestro da 3 (24-32).

Al rientro in campo i biancorossi sembrano avere il piglio giusto per iniziare la rimonta. Serroni viene lanciato in contropiede e non sbaglia (26-32), ma è un canestro illusorio perché Rieti alla prima occasione torna a segnare da 3 con Ferraro (26-35) Gli ospiti tornano ad incrementare il loro punteggio fino a quando Granato mette dentro il canestro del +14, ancora dall’arco dei 6.75 (26-40). Coach Di Salvatore riordina le idee ai suoi che in campo eseguono alla perfezione piazzando un break di 5-0 con il tiro libero realizzato da Sergio e i canestri di Di Tizio e Dipierro (29-40) che sono una vera boccata d’ossigeno. Qualche chiamata arbitrale contestata in maniera vibrante dal pubblico riesce a ridare veemenza agli ospiti che si riportano sul +11 (31-42). A spezzare una fase caratterizzata da errori da una parte e dall’altra è il canestro di Ferraro (31-44), prima che Serroni trovi il canestro da 3 (34-44) che riaccende l’entusiasmo del PalaBCC. A chiudere il terzo quarto è Di Carmine, molto impreciso fino a quel momento, ma bravo a sfruttare l’occasione avuta (36-44).

Ultimi dieci giri di lancette che si aprono con il fallo in attacco commesso dal Rieti, che poi però è bravo a mantenere ben salde le redini del match. La BCC Vasto Basket ripete lo stesso copione del secondo quarto, quando per 5 minuti non era riuscita ad andare a segno. Il Rieti ne fa appena due ma tanto basta per mantenere il suo vantaggio. Nell’ultima parte il match si infiamma con qualche colpo proibito in campo. I biancorossi vanno due volte in lunetta, prima con Marinelli (fallo intenzionale di Feliciangeli) e poi con Sergio, ma entrambe i cestisti vastesi fanno 1 su 2, sprecando una buona occasione per ricucire il distacco. Il Rieti perde di precisione, e i padroni di casa, spinti da un numeroso pubblico, provano l’operazione aggancio. Durini va a segno dalla media distanza (40-48) e sull’azione successiva il Rieti non trova il canestro, con coach Nunzi che precauzionalmente chiama il timeout. Al rientro sul parquet è Rieti a trovare nuovamente il canestro, con i due tiri liberi di Giampaoli (40-50). Marinelli e Durini da 3 (45-50) provano la missione impossibile, ma con i falli sistematici degli ultimi secondi sono i laziali a tenere quel minimo vantaggio che li porta alla vittoria per 53-48.

BCC Vasto Basket – Npc Rieti 48-53 (18-17/24-32/36-44/48-53)

BCC Vasto Basket: Sergio 5, Di Carmine6, Di Giacomo ne, Dipierro 13, Di Tizio 2, Ierbs ne, Durini 9, Marinelli 5, Serroni 8, Saglioccolo ne. Coach: Di Salvatore

Npc Rieti: Giampaoli 10, Colantoni ne, Benedusi 8, Granato 6, Feliciangeli 9, Caceres 8, Ferraro 11, Ponziani ne, Musso 1 , Auletta ne. Coach: Nunzi

Foto di Luca Marinozzi