Pareggio a reti bianche nel derby del basso Abruzzo tra San Salvo e Vasto Marina. Partita bella con diverse occasioni da entrambe le parti. Diversi gli ex del match nelle file biancorosse compreso il tecnico Gianpietro Precali che nella scorsa stagione ha guidato il San Salvo ed ancora oggi è stato acclarato a gran voce dai supporter biancazzurri.

I locali partono meglio e nei primi dieci minuti provano a creare grattacapi agli ospiti con le conclusioni di Vitiello e Vinciguerra. Gli ospiti si vedono in avanti al 14’ con una debole conclusione di Riella facilmente bloccata da Mainardi. Al 18’ Vinciguerra ci prova con una conclusione a volo ma la mira è imprecisa. Al 41’ i ragazzi di Gallicchio sfiorano il vantaggio: punizione pennellata di Quaranta respinta involontariamente da Fiore, sulla ribattuta in mischia è strepitosa la risposta dell’esperto Antenucci che nega il vantaggio al San Salvo. Un minuto dopo Mainardi è bravo a respingere in angolo una conclusione di Riella deviata da Quaranta.

A inizio ripresa si scaldano gli animi per un fallo di Spagnuolo che colpisce in volto un giocatore sansalvese, già nella prima frazione un episodio analogo era costato il giallo proprio all’ex biancazzurro che è stato molto contestato dalla tifoseria locale. Al 63’ bella azione di Antenucci che salta un difensore ma il suo tiro a volo a incrociare viene toccato quanto basta dall’estremo difensore ospite per terminare a fin di palo. A metà tempo trema il San Salvo quando l’appena entrato Cesario con un guizzo di testa colpisce il palo. Un minuto dopo bella conclusione al volo di Stango respinta in tuffo dal bravo Mainardi.

A dieci minuti dal termine, sugli sviluppi di un corner, colpo di testa perfetto di Marinelli ma il sempreverde Antenucci e la traversa salvano i ragazzi di Precali dalla sconfitta. Nei minuti finali il San Salvo ormai esausto tenta il gol partita mentre gli ospiti sembrano accontentarsi del punto e pensano a coprirsi. Dopo la sosta pasquale le squadre torneranno in campo il 23 aprile con il San Salvo che al “Bucci” riceverà il Civitella Roveto e il Vasto Marina la corazzata Avezzano.

SAN SALVO – VASTO MARINA 0-0 (0-0)

SAN SALVO: Mainardi, Pollutri (28’ st Cappelletti), Ramundo, Vitiello, Felice, Fiore, Del Borrello (18’ st Di Pietro), Quaranta, Marinelli, Vinciguerra, Antenucci (28’ st Izzi). A disposizione: Raspa, Ferrante, Alberico, Tortora. Allenatore: Claudio Gallicchio

VASTO MARINA: Antenucci, Giuliano, Napolitano, Spagnuolo, Menna, Benedetto, Marinelli (48’ st Tramontana), Stivaletta, Riella (21’ st Cesario), Stango, Manno (44’ st Piscitelli). A disposizione: Gaspari, Labrozzi, Iammarino, Piermattei. Allenatore: Gianpietro Precali

Arbitro: Gilberto Gregoris di Pescara (Recchiuti e Cialini di Teramo)

Ammoniti: Ramundo, Felice, Cappelletti (San Salvo); Giuliano, Spagnuolo, Stivaletta (Vasto Marina).

I risultati della 32esima giornata di Eccellenza (15° di ritorno). Alba Adriatica-Capistrello 0-1, Altinrocca-Rosetana 0-2, Avezzano-Miglianico 2-0, Civitella Roveto-Acqua&Sapone 0-1, Francavilla-San Nicolò 1-1, Pineto-Montorio 1-2, San Salvo-Vasto Marina 0-0, Torrese-River Casale 2-1, Vastese-Virtus Cupello 3-5

La classifica. San Nicolò 83, Avezzano 73, Torrese 65, Capistrello 59, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, San Salvo 43, Pineto 42, Francavilla 39, Montorio 35, Rosetana 35, Vasto Marina 33, Acqua&Sapone 32, River Casale 31, Virtus Cupello 30, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, mercoledì 23 aprile, ore 15.00. Acqua&Sapone-Alba Adriatica, Capistrello-Vastese, Miglianico-Pineto, Montorio-River Casale, Rosetana-Torrese, San Nicolò-Altinrocca, San Salvo-Civitella Roveto, Vasto Marina-Avezzzano, Virtus Cupello-Francavilla





Luca Di Sciascio