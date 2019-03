Appuntamento con la musica Gospel targato “Angel's Eyes Gospel Choir”, mercoledì 16 Aprile ore 21,15 presso l'Auditorium del Liceo Scientifico R. Mattioli di Vasto. Un evento che avrà come scopo quello di raccogliere fondi per un documentario su Angelo Canelli, jazzista e medico vastese scomparso in un tragico incidente stradale nel luglio 2006. A circa sette anni dal tragico accaduto, arriva l'iniziativa di voler raccontare e far conoscere quella che è stata la vita di Canelli, ma ancora di più, quello che è stato l'uomo, l'amico, l'artista, il medico e le sue altre mille facce che lo contraddistinguevano .

Il concerto organizzato dagli Angel's eyes, quindi, avrà come scopo divertire, come di solito avviene, emozionare e far appassionare il pubblico che sarà presente, attraverso un repertorio gospel molto ampio. Durante la manifestazione saranno presenti molti amici e colleghi di Canelli che spenderanno alcune parole su Angelo. Il contributo economico richiesto è di 5 euro in prevendita e 7 euro al botteghino. I biglietti saranno in vendita da mercoledì e potranno essere acquistati in svariati locali vastesi. Le prevendite sono disponibili presso: Bar Walter, Muzak, Natèe, Centro Benessere, Isla Mujeres (ristorante Messicano), Laccetti Design, Palestra Le Phisique, studio Occhio Magico Costanzo D'Angelo, Tabaccheria riv. n'2 in Corso Palizzi 15 e a San Salvo presso CupCake by Sugar Dreams . Domenica sarà possibile acquistare la prevendita del concerto durante il match Bcc Vasto Basket- Rieti al Pala Bcc nei pressi della biglietteria.

Per quanto riguarda la presentazione del documentario, proprio per rendere noto a tutti quello che sarà il progetto docu-filmico, verrà indetta una conferenza stampa il prossimo 14 Aprile, nella quale parteciperanno l'autore Silvio Laccetti, il regista Simone D'Angelo, il fotografo Costanzo D'Angelo, il direttore degli “Angel's Eyes Gospel Choir” Danilo Laccetti e la sorella di Angelo, Elisena Canelli.

La pagina Facebook del coro (clicca qui)