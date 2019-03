Quella di sabato 5 aprile è una data che resterà storica per giocatori, tecnici, dirigenti e tifosi del Casalbordino C5. Dopo due tentativi falliti ai playoff i giallorossi conquistano all'ultima giornata una promozione in serie C1 che ha il profumo dell'impresa. Il girone B del campionato di serie C2 di calcio a 5 è stato combattuto fino alla fine, con tante squadre a lottare nelle zone alte della classifica. Ma i più bravi sono stati i ragazzi allenati da Alfredo Lanza, che sfata la massima "nessuno è profeta in patria", andando a vincere il campionato con la formazione della sua città dopo tante esperienze di successo in giro per l'Abruzzo e l'Italia. Ai casalesi serviva un punto nell'ultima giornata per tenere a distanza il Lanciano, ma giocare per il pareggio non era nelle corde di chi voleva concludere nel migliore dei modi una cavalcata trionfale. E così l'Integra Sport Chieti è stato piegato con il risultato di 9-1. La palestra teatina, inadatta ad ospitare una sfida importante come quella di sabato 5 aprile, ha consigliato a molti sostenitori del Casalbordino di rinunciare alla trasferta e attendere notizie positive. Al triplice fischio dell'arbitro Sallese esplode la gioia di giocatori, dirigenti e pubblico. Sorrisi e qualche lacrima per un gruppo che negli ultimi anni ha saputo fare quadrato anche nelle situazioni di difficoltà fino a veder realizzato il sogno tanto atteso della promozione.

La cronaca. L'Integra Sport Chieti scende in campo determinata a rendere quanto più difficile possibile l'impresa alla formazione ospite. Ma bastano 4 minuti ai casalesi per trovare il vantaggio con D'Alonzo bravo a recuperare una palla vagante dopo un calcio di punizione e scagliarla in rete. I padroni di casa si fanno vedere dalle parti di Della Penna al 6' con una punizione che sfiora il palo. Il raddoppio del Casalbordino porta la firma di Giurastante, che sfrutta un'altra punizione ribattuta dalla difesa. Al 14' ci prova anche Di Ghionno, mandando però fuori. Un minuto più tardi è Ciommi a chiamare in causa il portiere vastese che risponde presente, ripetendosi al 17' sempre su Ciommi. A quel punto è il Golden Boy del Casalbordino Giuseppe Di Risio ad andare in gol, incuneandosi nella difesa avversaria.(0-3) La formazione ospite al 25' del primo tempo perde Ninni che subisce una durissima entrata da parte di un'avversario. Il forcing della squadra di mister Lanza porta ancora due gol. Sul tiro dalla destra di Di Risio l'estremo difensore ospite non è deciso e la palla scivola in rete (0-4). In chiusura di frazione c'è la seconda rete di Giurastante, imbeccato direttamente dal rilancio di Della Penna (0-5). Nel recupero porta stregata per Di Ghionno che colpisce il palo dalla distanza.

La tensione per la vittoria del campionato che si avvicina rischia di giocare un brutto scherzo al Casalbordino che subisce gol all'8' su un tiro di La Rovere deviato dala difesa (1-5). L'Integra Sport Chieti riesce a tenere schiacciati gli ospiti nella loro metà campo fino a quando Giurastante non trova la sua personale tripletta con un bel tiro dalla destra che finisce in rete (1-6). Al 20' è capitan Fortunato a lasciare la sua firma sul match facendosi trovare pronto sulla palla colpita male da Ciffolilli (1-7). Cinque minuti dopo anche Di Risio sale a quota tre gol segnati, lasciando partire un preciso tiro dalla destra che batte sul palo e finisce in rete (1-8). A un minuto dalla fine è Ciffolilli a chiudere le marcature raccogliendo un pallone a due passi dalla porta e scagliandolo in rete (1-9). Finisce 9-1, con la festa del Casalbordino C5 prmosso in serie C1.

Integra Sport Chieti - Casalbordino C5 1-9

Integra Sport Chieti: Zappalorto, Di Biase, De Luca, La Rovere, Ciommi, Perfetti, Iezzi, Palozzo, Carrera, Meret.

Casalbordino C5: Della Penna, D’Alonzo, Ninni, Di Ghionno, Di Paolo, Giurastante, Ciffolilli, Di Risio, Fortunato, Lanza, Cavuto, Moretti. Allenatore: Lanza

Arbitro: Sallese (Vasto)