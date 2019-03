Partita scoppiettante all’Aragona dove la Vastese subisce di nuovo una cinquina dopo quella di Altino, rimediando un'altra brutta figura, questa volta tra le mura amiche.

In vantaggio per tre volte i padroni di casa si fanno raggiungere dalla Virtus Cupello che ci crede e al 77’, sul risultato di 3-3, trova con Fizzani e poi con Alberico all’83’, le reti che valgono il 7° successo nel torneo. Ora i rossoblu, che non vincevano dal 5 gennaio a Montorio (12 turni), sono a quota 30 punti in classifica e a due giornate dal termine possono ancora nutrire delle speranze di evitare i play out. Per la squadra di Lemme è il 10° stop in campionato, 49 le reti al passivo.

La partita. A tre partite dalla fine del campionato la Vastese riceve la Virtus Cupello terzultima alla ricerca di punti salvezza e di una vittoria che manca da ben 12 giornate, un solo successo in tutto il girone di ritorno.

Antonaci deve fare a meno di Martelli squalificato per due gare, Contigiani e Fonseca per una. Ex nel Cupello oltre al mister che ha giocato nella Pro Vasto e allenato le giovanili biancorosse, anche Alberico, Sputore, Pantalone, Di Santo, Di Lello e Garibaldi. Torres, Forte e Berardi nella Vastese. Per i padroni di casa Torres e Avantaggiato partono dalla panchina per problemi fisici, out Miani.

Novità tattica per Lemme che schiera un 3-5-2 con Triglione, Catenaro e Benedetti al centro della difesa, Berardi e Cardone sulle fasce, Battista, Rossodivita e D’Adamo in mezzo, Soria e D’Antonio in avanti.

La Vastese parte in avanti, al 5' tiro cross di Soria dalla destra in area, Garibaldi respinge di mano. Un minuto dopo i biancorossi passano in vantaggio, Antenucci in area atterra Soria, rigore per la Vastese, batte lo stesso Soria che realizza. L’attaccante Vastese è tornato a calciare un rigore dopo l’errore dell’andata a Cupello.

Pericolo per la squadra di Lemme, al 20' Rossi serve con un diagonale dalla sinistra Berardi in area che stoppa e tira al volo, la palla si stampa sulla traversa. Al 25' pareggia la Virtus Cupello, Berardi serve in avanti Sputore che devia leggermente, la sfera supera Cialdini, Triglione spazza, ma ha superato la linea, è 1-1.

Al 28' tiro a giro di Soria dal limite, Garibaldi para, al 30' incursione dalla destra di Giuseppe Berardi che mette in mezzo dove non c'è nessuno dei suoi a colpirla. Al 32' Vastese di nuovo in vantaggio grazie all'errore del portiere ospite, Soria riceve in area davanti alla porta e tira, la sfera si alza alta a campanile, Garibaldi la blocca, ma non la trattiene, arriva Soria che la spinge in fondo alla rete. Per lui è il 15° gol in campionato.

Al 34’ Antonaci mette in campo l’attaccante Alberico per Antenucci e qualche minuto dopo è proprio il neo entrato ad impegnare Cialdini. Al 39' la Vastese aiuta il Cupello a pareggiare, Triglione di testa infila Cialdini su un traversone di Del Bonifro. Tanti gol nel primo tempo, ma anche tanti errori delle difese.

A inizio ripresa nella Vastese entra Forte per Berardi. Lemme torna alla difesa a quattro. Al 47' D'Antonio crossa dalla sinistra Muratore devia di testa e rischia l'autogol. Al 52' Vastese di nuovo in vantaggio, bellissima punizione di Rossodivita che dal vertice riporta avanti i suoi. Per il centrocampista biancorosso è il primo gol in campionato. Al 56’ l’autore dell’ultimo gol esce per fare spazio a Torres. Al 60’ entra anche D’Alessandro, al debutto stagionale, al posto di Cardone. Antonaci mette altri due attaccanti: Fizzani e Di Lello.

Al 75' pareggia di nuovo la Virtus Cupello, punizione dal limite di Musto, Di Pasquale di testa realizza. Al 77’ Cupello in vantaggio con Fizzani che insacca sul secondo assist vincente di Musto. All'83' arriva il quinto sigillo della Virtus Cupello con Alberico che segna di testa servito su calcio d'angolo. In gol in Vastese-Virtus Cupello come lo scorso anno quando indossava la maglia biancorossa.

L'Eccellenza osserverà una pausa di oltre due settimane per il Torneo delle Regioni, che si gioca dal 13 al 19 aprile a Lignano Sabbiadoro e per le festività pasquali. Si tornerà in campo per la penultima giornata nel turno infrasettimanale di mercoledì 23 aprile. La Virtus ospiterà in casa il Francavilla ormai salvo. La Vastese andrà a fare visita al Capistrello in cerca di punti play off.

Clicca qui per rileggere la cronaca in diretta.

Tabellino

Vastese-Virtus Cupello 3-5 (2-2)

Reti: 6’ Soria (Vastese) rigore, 25’ Sputore (Virtus Cupello), 32’ Soria (Vastese), 39’ autogol Triglione (Vastese), 52’ Rossodivita (Vastese), 75’ Di Pasquale (Virtus Cupello), 77’ Fizzani (Virtus Cupello), 83’ Alberico (Virtus Cupello)

Vastese: Cialdini, Triglione, D’Adamo, Battista, Benedetti, Catenaro, Berardi (46’ Forte), Rossodivita (56’ Torres), D’Antonio, Soria, Cardone (60’ D’Alessandro). A disposizione Bruno, Galiè, Avantaggiato, Di Croce. Allenatore Mario Lemme

Virtus Cupello: Garibaldi, Del Bonifro, Tracchia (73’ Di Lello), Pantalone, Muratore, Rossi, Berardi (63’ Fizzani), Antenucci (34’ Alberico), Sputore, Di Pasquale, Musto. A disposizione Ottaviano, Schena, Nanni, Di Santo. Allenatore Roberto Antonaci

Arbitro: Marco Calabrese di Avezzano (Filippo Pellicciotta e Nicola Ferrante di Lanciano)

Ammoniti: D’Adamo (Vastese), Del Bonifro (Virtus Cupello)

I risultati della 32esima giornata di Eccellenza (15° di ritorno). Alba Adriatica-Capistrello 0-1, Altinrocca-Rosetana 0-2, Avezzano-Miglianico 2-0, Civitella Roveto-Acqua&Sapone 0-1, Francavilla-San Nicolò 1-1, Pineto-Montorio 1-2, San Salvo-Vasto Marina 0-0, Torrese-River Casale 2-1, Vastese-Virtus Cupello 3-5

La classifica. San Nicolò 83, Avezzano 73, Torrese 65, Capistrello 59, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, San Salvo 43, Pineto 42, Francavilla 39, Montorio 35, Rosetana 35, Vasto Marina 33, Acqua&Sapone 32, River Casale 31, Virtus Cupello 30, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, mercoledì 23 aprile, ore 15.00. Acqua&Sapone-Alba Adriatica, Capistrello-Vastese, Miglianico-Pineto, Montorio-River Casale, Rosetana-Torrese, San Nicolò-Altinrocca, San Salvo-Civitella Roveto, Vasto Marina-Avezzzano, Virtus Cupello-Francavilla