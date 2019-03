"Da esterno al Movimento di Grillo, mi permetto di dire che una persona come mia moglie si è dimostrata coraggiosa, perchè è andata da sola contro persino la sua famiglia, in quanto ci crede davvero. Ciò è da ammirare. Il fatto che abbia avuto tante preferenze non locali, è stata per tutti una sorpresa. Devo dire che anche io non lo avrei mai detto. E a questo punto auguro a lei e al Movimento di Grillo tanta fortuna". Lo afferma Maurizio Pozzolini, marito di Daniela Aiuto, candidata alle elezioni europee del 25 maggio per il Movimento 5 Stelle.

Da venerdì, giorno in cui sono stati diffusi i risultati delle primarie online, la candidatura dell'architetto di Vasto ha scatenato in rete una ridda di commenti: attivisti e simpatizzanti del M5S si sono divisi tra chi ha annunciato di volerla votare e chi, invece, ne ha parlato come di una sconosciuta, sollevando il sospetto che fosse "un'infiltrata" del centrodestra.

Pozzolini risponde alle polemiche affermando che attualmente non è militante di nessun partito: "Tengo a precisare la mia totale estraneità e tesseramento a qualunque schieramento politico".

Conferma, invece, l'attività politica svolta in passato: "Non nego di avere anch'io, come chiunque, le mie preferenze e simpatie, e nel caso specifico mi sono sempre riconosciuto nel centro-destra. In particolare, nel mio piccolo in passato avevo organizzato un piccolo movimento denominato dei Giovani Liberisti Indipendenti della provincia di Chieti. Indipendenti, appunto".

"Pertanto - commenta Pozzolini - invito i pochi che stanno cercando infelicemente di attaccare mia moglie additando presunti legami col Pdl, o ex tale, di farsi un bel giro sulla rete, considerato che mi sembrano piuttosto esperti, e di verificare chi sono in realtà i veri coordinatori del centro-destra, e smettendo magari di segnalarmi come tale.... Quelli veri potrebbero avere qualcosa da ridire".

Afferma anche che "le scelte politiche di mia moglie sono sempre state autonome e, mio malgrado, opposte alle mie, benché abbia invano negli anni tentato di coinvolgerla".