Il Laboratorio ArtiBus saluta l’arrivo della primavera con due appuntamenti per l’infanzia realizzati in collaborazione con la scenografa e costumista Francesca Romana Parisini, in arte Marachella. Attraverso l’utilizzo di materiali di recupero, nel rispetto della natura e della vita che ancora palpita negli oggetti usati, i partecipanti realizzeranno piccoli capolavori presso l’atelier spazioso e ben attrezzato che fa da sede al Laboratorio ArtiBus.

Queste, in dettaglio, le proposte coordinate e dirette da Marachella:

Sabato 5 aprile ore 16.00/17.30

“Il libro che vorrei”Realizzazione condivisa di un libro originale, dal diario segreto al blocco dell'artista, grande o piccino, simpatico e carino.

Sabato 12 aprile ore 16.00/17.30

“Il coniglietto calzinoso”Laboratorio di cucito creativo. Gli iscritti porteranno ciascuno un vecchio calzino che sarà trasformato in un morbido e colorato coniglio.

Quota di partecipazione: € 8.00 ad incontro. Per info ed iscrizioni:

Laboratorio ArtiBus, Via Messina 2, Vasto (CH)

Tel 339 4287017 www.laboratorioartibus.it - info@laboratorioartibus.it.