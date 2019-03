L’Istituto Comprensivo "Zimarino" di Casalbordino ha partecipato al concorso Energiochi della Regione Abruzzo con una delegazione di alcuni alunni, coordinati dall’insegnante Paola Belfiglio, in collaborazione alla Coop Gaia, Centro di educazione ambientale “Monte Pallano“

Venerdì mattina, alla presenza del sindaco Remo Bello, l’assessore alla cultura, turismo e istruzione Raffaele Turco e l’architetto Massimo Gigliotti, nell’aula magna i ragazzi hanno posto domande sull’energia sostenibile. Tra le tante fatte, emerge la preoccupazione sul progetto “Ombrina Mare”.

Il sindaco Bello ha risposto che Casalbordino insieme a tanti altri comuni della costa hanno detto no al progetto, sostenendo anche che Casalbordino ha aderito al patto dei Sindaci insieme ad altri 103 comuni della provincia, per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, che inizierà con la predisposizione del Piano Energetico Comunale, requisito minimo richiesto dall'UE, come impegno derivante dall'adesione al Patto.

Raffaele Turco ha ricordato che è notizia recente dell’adesione del comune al progetto “Bike Sharing” mediante il noleggio di biciclette e installazione di specifiche stazioni, con 3 punti noleggio a Casalbordino lido, Miracoli e Casalbordino centro.

L’Architetto Gigliotti è intervenuto sulle domande di interesse tecnico e sulle modalità di realizzazione dei progetti biodiversi. Un importante traguardo che, soprattutto grazie al costante interesse dimostrato ogni anno da docenti e dirigenti scolastici che hanno scelto la nostra iniziativa, rafforza la consapevolezza di aver creato una formula vincente che ha coinvolto, negli anni trascorsi, moltissime scuole della nostra regione, interlocutori attenti e sensibili ai temi della sostenibilità energetica.

L'obiettivo è di far conoscere agli alunni di ogni ordine e grado degli istituti scolastici presenti sul territorio abruzzese, le tematiche, l'utilizzo e le risorse delle energie rinnovabili, rendendoli così consapevoli di tutte le possibilità oggi a disposizione per un'educazione alla sostenibilità energetica.