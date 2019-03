L'alimentazione nella pratica del trekking . E' questo il tema del convegno in programma oggi a Vasto nella sede dal Cai, in via delle Cisterne 4, alle 18.30.

Cosa mangiare e bere prima, durante e dopo un'escursione e nei vari periodi dell'anno. Interverrà la dott.ssa Sabrina Pierpaoli, biologa nutrizionista.