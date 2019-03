Terzultima giornata in Eccellenza con il San Nicolò ormai già promosso in Serie D. Si gioca domenica alle 15.00, all'Aragona la Vastese riceve la Virtus Cupello terzultima alla ricerca di punti salvezza e di una vittoria che manca da ben 12 giornate, un solo successo in tutto il girone di ritorno.

Antonaci dovrà fare a meno di Martelli squalificato per due gare, Contigiani e Fonseca per una. Ex nel Cupello oltre al mister che ha giocato nella Pro Vasto e allenato le giovanili biancorosse, anche Alberico, Sputore, Pantalone, Di Santo, Di Lello e Garibaldi. Torres, Forte e Berardi nella Vastese. Qui sarà disponibile la cronaca in diretta di Vastese-Virtus Cupello e nel box segui lo sport sulla destra tutti i risultati del campionato di Eccellenza in tempo reale.

Il Vasto Marina va al Davide Bucci contro il San Salvo ormai salvo. I vastesi devono fare punti per tenersi lontani dalla zona play out. Mister Precali torna nello stadio che lo ha visto protagonista lo scorso anno insieme a Spagnuolo, Benedetto, Antenucci e Stango. Negli ospiti assente per squalifica D’Alessandro.

Questa è l'ultima giornata prima della pausa per il Torneo delle Regioni che si disputerà dal 13 al 19 aprile a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine. In corsa per la convocazione tra i ragazzi della zona ci sono Stivaletta, Menna, D’Ottavio e D’Alessandro del Vasto Marina, Ramundo del San Salvo, D’Adamo della Vastese e Fizzani della Virtus Cupello.

Si tornerà in campo mercoledì 23 aprile alle 15.00 per il turno infrasettimanale della penultima giornata, mentre l’ultima si giocherà la domenica dopo, il 27 aprile e poi spazio a play off e play out.

Le altre vastesi. In Promozione il Real Tigre è di scena sul campo del Pacentro contro la penultima distanziata di 4 punti. Ai gialloneri serve assolutamente una vittoria per credere ancora nella salvezza diretta. In Prima Categoria il Casalbordino è impegnato in trasferta contro il Tre Ville, lo Scerni ospita la Casolana, Monteodorisio attende Castelfrentano e lo United Cupello la Spal Lanciano.

In Seconda l’Incoronata affronta in casa il Gissi, scontro al vertice San Buono-Real Montalfano. In Terza Real Porta Palazzo in casa contro i Lupi Marini di Torino Di Sangro per la matematica certezza dei play off, mentre lo Sporting Vasto va a Carunchio. All'Odorisiana, impegnata sul campo del Guilmi, basta un punto per avere la matematica certezza del ritorno in Seconda Categoria.

Il programma della 32esima giornata di Eccellenza (15° di ritorno), domenica 6 aprile, ore 15.00. Alba Adriatica-Capistrello, Altinrocca-Rosetana, Avezzano-Miglianico, Civitella Roveto-Acqua&Sapone, Francavilla-San Nicolò, Pineto-Montorio, San Salvo-Vasto Marina, Torrese-River Casale, Vastese-Virtus Cupello

La classifica. San Nicolò 82, Avezzano 70, Torrese 62, Capistrello 56, Vastese 46, Alba Adriatica 44, Miglianico 44, Pineto 42, San Salvo 42, Francavilla 38, Vasto Marina 32, Montorio 32, Rosetana 32, River Casale 31, Acqua&Sapone 29, Virtus Cupello 27, Altinrocca 24, Civitella Roveto 14

Il prossimo turno, mercoledì 23 aprile, ore 15.00. Acqua&Sapone-Alba Adriatica, Capistrello-Vastese, Miglianico-Pineto, Montorio-River Casale, Rosetana-Torrese, San Nicolò-Altinrocca, San Salvo-Civitella Roveto, Vasto Marina-Avezzzano, Virtus Cupello-Francavilla