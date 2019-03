E' in corso stamani un vertice presso la caserma dei vigili del fuoco di Vasto per coordinare le ricerche di Eleonora Gizzi, la 34enne vastese di cui non si hanno notizie da venerdì scorso.

Nel Distaccamento di via Madonna dell'Asilo sono riuniti i comandanti di vigili del fuoco, Gruppo Vasto di protezione civile e Corpo forestale dello Stato per coordinare le ricerche. "Insieme - spiega Eustachio Frangione, responsabile locale di protezione civile - ci occuperemo di perlustrare le aree extraurbane, mentre al nucleo abitato penseranno polizia, carabinieri e finanza".

Sono trascorsi nove giorni dalla scomparsa di Eleonora, allontanatasi da casa senza soldi, né celllulare, né chiavi della casa di Pescara, dove svolgeva il lavoro di educatrice presso l'asilo La Mimosa e frequentava l'ultimo anno del corso di musicoterapia al Conservatorio Luisa D'Annunzio. Quando è stata vista per l'ultima volta, indossava giacca e pantaloni neri e una sciarpa verde.

Il prefetto di Chieti, Fulvio Rocco de Marinis, ha riunito i rappresentanti di forze dell'ordine, volontari e Croce rossa per avere un quadro della situazione e disporre l'ampliamento dell'area di ricerca: oltre alle province di Chieti, Pescara e Campobasso, verranno eseguite ricognizioni anche alle Isole Tremiti. Continui sopralluoghi, condotti anche con l'ausilio dei cani molecolari e da squadre in elicottero, hanno dato, fino ad ora, esito negativo. E, nonostante gli appelli di mamma Maria Grazia e papà Italo, Eleonora non è ancora tornata a casa. Ma le squadre impegnate nelle perlustrazioni non hanno alcuna intenzione di arrendersi: "Proseguiamo 24 ore su 24".