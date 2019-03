Sfida da alta classifica domenica sera al PalaBCC di vai dei Conti Ricci. Alle 18 la BCC Vasto Basket, terza in classifica, riceverà la visita della capolista Npc Rieti, per un match che promette spettacolo. Dopo la difficile vittoria ottenuta sul parquet di Senigallia gli uomini guidati da Sandro Di Salvatore hanno lavorato intensamente per preparare questa sfida. In settimana si è aggregato al gruppo anche il neoarrivato Emanuele Di Giacomo che, reduce da un infortunio, sta cercando di recuperare la miglior condizione fisica in ottica playoff. I biancorossi, ormai certi del terzo posto con cui approcceranno la fase ad orologio, saranno chiamati ad una prova di carattere di fronte ad un’avversaria che all’andata si impose per 80-53 e che ha tutta l’intenzione di ripartire da Vasto con i due punti in tasca per mantenere la vetta insieme al Latina. Poi la stagione regolare di Ierbs e compagni si chiuderà con la trasferta di Orvieto, prima di dare il via alla fase ad orologio.

I vastesi giocheranno la prima sfida in casa con l’Amatori Pescara, poi le trasferte a Rieti e Latina e poi l’ultima ancora in casa con una tra Giulianova, Senigallia, Eurobasket o Porto Sant’Elpidio. Con altri 8 punti a disposizione per muovere la classifica si definiranno poi le posizioni definitive per la griglia playoff, con la squadra del presidente Spadaccini che comunque si presenterà ai nastri di partenza delle gare che decideranno le promozioni in Lega Silver in posizione di alta classifica. Due mesi di fuoco che metteranno a dura prova i cestisti vastesi, protagonisti, fin qui, di un campionato strepitoso. Si partirà dalla sfida con Rieti, che nel girone di ritorno è stata capace di infilare 11 vittorie su 11 sfide giocate e che nelle ultime due giornate ha strapazzato Montegranaro e Orvieto ma che nella sfida casalinga contro Giulianova ha battuto gli abruzzesi di solo 6 punti. Missione difficile, quindi, ma non impossibile, quella dei biancorossi, che si presentano con tutti gli uomini del roster a disposizione di coach Di Salvatore e che conteranno sull’apporto del pubblico delle grandi occasioni per conquistare la vittoria.

La 25ª giornata: Giulianova Basket – Pall. Palestrina; Virtus Basket Fondi – Pall. Senigallia; Eurobasket Roma – Orvieto Basket; Latina Basket – Stella Azzurra Roma; Sicoma Valdiceppo – Porto Sant’Elpidio; BCC Vasto Basket – Npc Rieti; Poderosa Montegranaro – Amatori Pescara.

Classifica: 42 Latina Basket, Npc Rieti; 36 BCC Vasto Basket; 32 Amatori Pescara; 24 Poderosa Montegranaro, Pall. Senigallia; 22 Giulianova Basket, Porto Sant’Elpidio; 20 Pall. Palestrina, Eurobasket Roma; 16 Orvieto Basket, Stella Azzurra Roma; 10 Sicoma Valdiceppo, Virtus Basket Fondi.