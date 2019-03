Convincente vittoria della Virtus Basket Don Bosco nella 1ª giornata di ritorno della fase a orologio del campionato di serie C. Le ragazze guidate (in panchina ed in campo) da Laura D’Angelo, hanno battuto la Minibasket Azzurra Lanciano con il punteggio di 58-46, in una gara quasi mai in discussione. Nel primo quarto partono subito forte le vastesi, riuscendo a chiudere il parziale avanti per 18-11. Nel secondo quarto le vastesi restano ancora avanti, trascinate da una Calvano autrice di ben 28 punti e con la solita affidabilità di capitan D’Angelo e Novelli.

Al rientro in campo dopo il riposo lungo il ritmo della partita scende e la Virtus Don Bosco riesce a resistere alla foga del Lanciano in cerca dell’aggancio. Nonostante una Di Rocco superlativa la difesa vastese tiene bene e riesce a punire in contropiede. Nell’ultimo quarto pochi punti da entrambe le parti con il vantaggio delle padrone di casa che si cristalizza in doppia cifra. Con questa vittoria la Virtus Don Bosco ricuce il distacco con le lancianesi e, avendo una gara in meno, può sperare nella conquista del primo posto in classifica, che vorrebbe dire accesso alla fase interregionale.

Virtus Basket Don Bosco - Minibasket Azzurra Lanciano 58-46 (18-11/40-30/51-40/58-46)

Virtus Basket Don Bosco: D’Angelo 13, Novelli 11, Calvano 28, Prili 6, Forte, Ventrella, Ciuffreda, Nucciarone, Ardillo

Minibasket Azzurra Lanciano: Di Rocco 19, Primomo 13, Zulli 2, Rapino 4, Gagnarella 2, Caporale 4, Cicala 2

Arbitri: Fioriti - Gilblas