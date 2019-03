Banchetti nelle piazze abruzzesi per firmare contro i tagli ai presidi della Polizia di Stato.

L'iniziativa è stata promossa dai sindacati del comparto sicurezza. A Pescara ha firmato il presidente della Regione, Gianni Chiodi: "Abbiamo tagliato ma non abbiamo toccato il sociale. Sulla sicurezza non si può scherzare". Ad annunciare la firma anche il candidato del centrosinistra alle regionali, Luciano D'Alfonso. Le firme fanno bene ma, dice, occorre "azione di Governo". (ANSA)