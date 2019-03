Si sono fatti valere alla Total Fight Cup di Chieti i giovani combattenti vastesi della scuola di Kick Boxing New Gym, allenati da Maurizio Pandolfi e Vincenzo La Verghetta. In una giornata interamente dedicata alle arti marziali i giovani atleti si sono fatti ben valere nella loro disciplina. Nicola Ciroli, Miriam Kalim, Nicola Tana e Giuseppe Valentini hanno riportato cinque vittorie su sei gare disputate.

"Un risultato - commenta Luca Menichelli - che fa ben sperare il piccolo gruppo di appassionati della New Gym di Vasto che si allenano assiduamente per portare avanti una disciplina sportiva che, malgrado non viva alla ribalta dei media e non goda di ampli consensi, rappresenta uno sport completo sia per il corpo che per lo spirito, adatto a tutte le età. Come cittadino e appassionato della disciplina non posso fare altro che congratularmi con i quattro assi del guantone per il risultato riportato e ringraziare i gestori della scuola di Kick Boxing per aver contribuito a rendere orgogliosi i vastesi concittadini di questi giovani, ma promettenti, atleti".

Nicola Ciroli : due gare, due vittorie.

Miriam Kalim: una gara, una vittoria.

Nicola Tana: due gare, una vittoria.

Giuseppe Valentini: una gara, una vittoria.