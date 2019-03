Alle europee il Movimento 5 Stelle avrà una candidata vastese. Con 1257 voti ottenuti al secondo turno delle primarie online, Daniela Aiuto, ha conquistato la nomination: il suo nome sarà inserito nella lista elettorale della circoscrizione Sud Italia, che comprende Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria.

Trentasette anni, architetto, Daniela Aiuto ha origini svizzere e risiede a Vasto insieme alla sua famiglia: il marito, Maurizio Pozzolini, e tre figli.

Pozzolini ha svolto negli anni scorsi attività politica come assistente dell'ex assessore regionale Donato Di Fonzo (Giunta di centrodestra guidata da Giovanni Pace nel quinquennio 2000-2005) e come segretario provinciale di un piccolo movimento politico: i Giovani liberisti indipendenti.

Nella sua pagina di presentazione, Aiuto racconta di essere "iscritta certificata al M5S dall'autunno del 2012" e afferma che "mi piacerebbe portare al Parlamento Europeo le istanze del mio territorio, essere la portavoce delle esigenze e dei desideri di questa porzione d'Italia dimenticata. In Abruzzo siamo in una sorta di limbo: non abbastanza poveri per essere considerati un'area da sostenere, né sufficientemente considerati, poiché siamo pochi, lontani dalle vie di comunicazione principali e ci si ricorda di noi solo in casi del tutto eccezionali. L'Europa per l'abruzzese medio è un'entità astratta, madre e matrigna allo stesso tempo. Occorre pertanto accorciare questa distanza, rendere le nazioni europee una vera comunità e non solo una unione monetaria e finanziaria nelle mani di banche e speculatori".