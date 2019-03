Arriva Pasqua, finalmente arriva un'altra buona occasione per sostenere l'Ail, l'Associazione Italiana contro le Leucemie. Per continuare a far in modo che la ricerca compia ancora progressi, per far sentire ai malati che gli siamo tutti vicini, per costruire certezze e speranze.



"Cercate le uova Ail nelle piazze, per voi stessi e tutti quelli a cui volete bene. Regalate un messaggio di solidarietà e gustatevi questo grande gesto, la vera sorpresa sarà per tutti quelli che hanno bisogno di voi e vi hanno sentito partecipi". Questo l'invio dei promotori dell'iniziativa.



I volontari Ail saranno in piazza a Vasto e San Salvo per offrire le uova di cioccolato con un contributo minimo associativo di 12 euro nei giorni 4,5 e 6 aprile.





I fondi raccolti saranno impiegati per: sostenere la Ricerca Scientifica;

finanziare il Gruppo Ginema;

collaborare al servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini;

realizzare "Case Alloggio AIL";

supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia e di Trapianto di cellule staminali e sostenere i laboratori per la diagnosi e per la ricerca;

promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio. www.ail.it/eventi/istituzionali/uova/campagna2014.asp